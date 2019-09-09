Политика

За жалобы на чиновников можно получить целое состояние: что известно о новой инициативе Зеленского

Президент Владимир Зеленский, выполняя свои предвыборные обещания, зарегистрировал в парламенте законопроект о поощрениях за разоблачения взяточников и чиновников-воров.

Разоблачители могут получить 10% от украденной или неэффективно использованной суммы.

В законопроекте Зеленского указано, что обличителей коррупционеров будут поощрять премиями, при этом их имена будут засекречены и их защитят от увольнения. Их также должны информировать о том, как проходит расследование.

На любого чиновника, который распоряжается бюджетными средствами, можно будет пожаловаться, а правоохранители обязаны проверить информацию.

Закон, который намерены принять уже в этом году, должен вступить в действие с 1 января 2020 года.

Как пишет «Обозреватель», предложенная схема поможет сэкономить бюджетные деньги за счет того, что коррупционеров станет меньше. В жалобе обязательно должен быть факт, который можно проверить. На проверку есть 10 дней. О ее результатах обязаны сообщить тому, кто пожаловался. Если проверить быстро не получилось, срок могут продлить до 60 дней.

Затем должен пройти суд, и уже судья решит, заработал ли обличитель премию. Деньги дадут только в том случае, если ущерб бюджету составил от 5 тысяч прожиточных минимумов (на данный момент это 9,6 млн грн). Максимальная награда — 3 тысячи минимальных зарплат (сейчас это 12,5 млн грн), а минимальная — 10% от пяти тысяч прожиточных минимумов (то есть 960 тыс. грн).

Журналисты, которые раскрыли коррупционную схему, или сразу несколько сотрудников предприятия, поделят награду между собой. Кто больше деталей сообщил, тому больше денег и достанется.

Деньги будут платить из бюджета. Параллельно должны принять закон о гражданской конфискации. Чиновник заплатит в бюджет, или у него конфискуют активы, а полученные деньги могут достаться тем, кто пожаловался на такого служащего.

Отметим, подобные инструменты борьбы с коррупцией есть на Западе. Например, в Европе, где разоблачение коррупции — обязанность каждого гражданина, обличитель может получить звание «человек года».

В США тех, кто заявит о незаконном обогащении, поощряют в сумме 15- 25% от суммы взятки. В Южной Корее за сообщение о коррупционных нарушениях сумма поощрения может достигать 2 млн долларов.

Напомним, ранее в Украине запустили Единый государственный реестр лиц, причастных к коррупционным правонарушениям.

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