Стало известно, кем и почему заменят главаря "ДНР" Пушилина (фото)

Украина

Главарю «ДНР» Пушилину уже приготовили замену. Об этом пишут блогеры оккупантов со ссылкой на свои источники в среде «верхушки» боевиков. Главным претендентом на данный момент является глава «администрации» Горловки Иван Приходько.

48-летний Иван Приходько был назначен оккупантами на место «мэра» Горловки 14 июля 2016 года, а 4 июня 2018 года утвержден в этой должности главарем донецких боевиков Александром Захарченко. До этого, с осени 2014 года, незаконно исполнял обязанности «главы» администрации Куйбышевского и Киевского районов Донецка — как чиновник, который горячо поддержал оккупантов. с 2006 года Приходько получил статус госслужащего Украины, став заместителем председателя совета по вопросам деятельности исполнительных органов в Куйбышевском районном совете Донецка. С 2009-го по 2010 год Приходько работал первым заместителем директора в запорожском филиале ГП (государственное предприятие) «Нефтегазсети» НАК «Нафтогаз» Украины. А с 2010-го по 2013 год заместитель председателя Куйбышевского районного совета в Донецке по вопросам деятельности исполнительных органов власти. С февраля 2013-го по октябрь 2014-го — заместитель главы совета по вопросам деятельности исполнительных органов совета в Ворошиловском районе Донецка.

То есть до войны карьера Приходько складывалась вполне благополучно, тем не менее он стал одним из первых, кто предал присягу и не просто пошел на службу к боевикам, а непосредственно находился в рядах террористов, воюющих против Украины. В своих интервью информационным ресурсам оккупантов он пишет, что имеет «непосредственное отношение к бригаде «Кальмиус» и гордится тем, что «воевал» в их рядах. Данные «мэра"-боевика занесены в базу ресурса «Миротворец».

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Напомним, «ФАКТЫ» ранее писали о возможной скорой замене нынешнего главаря донецких боевиков Дениса Пушилина. Кремлевские кураторы им недовольны, так как жители, поддерживающие оккупантов, не видят в нем «вождя», которого видели в Захарченко. Преданные телезрители сепаратистских телеканалов ОРДО все еще веруют в то, что Батя успешно боролся с высокими ценами в ОРДО при помощи пистолета.

К тому же Пушилин очень часто позволяет себе высказывания, которые не были заранее согласованы с кураторами в Москве.

И, кроме того, средства, которые выделяет РФ на финансирование ОРДО, как и в бытность «правления» Захарченко, так и «при Пушилине», также разворовываются, и в итоге на своевременную выплату зарплат бюджетникам их не хватает. Ряд силовых структур в ОРДО, которым было анонсировано значительное повышение зарплаты (от 15 до 25 процентов — в зависимости от занимаемой должности.), вот уже три месяца завидуют своим коллегам: в некоторых структурах обещанную повышенную зарплату уже платят, а в некоторых — все еще нет. Задерживают выплаты и бюджетникам не силового блока, которым также повысили оклады.

Причина этого в хищении средств в высших эшелонах «власти» в так называемой «республике». По информации источников «ФАКТОВ» в ОРДО, к таким выводам пришла мониторинговая группа ревизоров из Москвы, которая прибыла для того, чтобы «отыскать» около 2 млрд рублей, предназначенных на выплату зарплат бюджетникам. Разумеется, эти средства поступили из России и «растворились» в казне «ДНР». И вот уже два месяца проверяющие из Москвы даже «следов» этих денег отыскать не могут. Безусловно, только уже этот факт подталкивает российских кураторов ОРДО к мысли об экономии денег, выделяемых на содержание квазиреспублик, и о смене наместника Кремля в Донецке. Как считают осведомленные источники, Пушилину очень повезет, если его не постигнет судьба Бати.

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