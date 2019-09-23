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Где в Киеве до 27 сентября можно пройти бесплатное медобследование (адреса)
Медпункты, в которых можно пройти бесплатную экспресс-диагностику, до 27 сентября работают во всех районах Киева. В этих точках в рамках проекта «Врач в вашем доме» каждый может пройти первичное тестирование. На минувшей неделе это сделали 1174 пациента, а всего обследовалось уже 98 424 человека. Статистика прошлого обследования такова: у большей части горожан выявлен чрезмерный вес, у 532 человек было повышено давление, у шестой части — высокий сахар и у трети — повышенный уровень холестерина (о том, какие фрукты и овощи помогают сжигают жир и снижают уровень холестерина, читайте здесь).
Также на прошлой неделе работали мультидисциплинарные бригады (в их составе семейный врач, узкопрофильные специалисты), которые выезжали к слабым людям.
Первичное бесплатное экспресс-тестирование можно пройти в медпунктах (как правило, часы работы с 11:00 до 14:00) по адресам:
Голосеевский район (
24−27 сентября — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);
Дарницкий район
24 сентября — улицы Срибнокильская, 20 В, аптека «Фармсоюз», Бориспольская, 34 (аптека № 56);
25 сентября — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);
26 сентября — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
27 сентября — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);
Деснянский район
24 сентября — проспект Маяковского, 47;
25 сентября — улица Шолом-Алейхема, 18;
26 сентября -- проспект Маяковского, 73;
Днепровский район
24 сентября -- улицы Новаторов, 4, амбулатория № 4, Раисы Окипной, 9 (аптека № 109), Миропольская, 1 (аптека № 77);
25 сентября — улицы Алматинская, 37б (аптека «Фарма-плюс»), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П. Г. Тычины),
26 сентября — улицы Алматинская, 37б (аптека «Фарма-плюс»), Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, Миропольская, 13а, жэо № 404;
27 сентября — улицы Алма-Атинская, 37б (аптека «Фарма-плюс»), Миропольская, 1 (аптека № 77);
Оболонский район
24 сентября — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55;
25 сентября — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;
26 сентября — улица П. Панча, 7б (центр занятости);
27 сентября — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты),
Печерский район
24 сентября — улица Подвысоцкого, 4а;
25−27 сентября — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;
Подольский район
24 сентября — улицы Кирилловская, 107, амбулатория № 4, Мостицкая, 9, амбулатория №№ 6,7;
25 сентября — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
26 сентября — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
27 сентября — улица Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;
Святошинский район
25 сентября —
27 сентября —
Соломенский район
24 сентября — проспект Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), бульвар Гавела, 83а (территориальный центр соцобслуживания);
25 сентября — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;
26 сентября — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;
27 сентября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);
Шевченковский район (прием
24 сентября — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;
25 сентября — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;
26 сентября — улица Б. Хмельницкого, 24, райадминистрация, ЦПМСП № 3;
27 сентября — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1;
Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).
Ранее «ФАКТЫ» писали об интервальной диете, которая помогает легко сбросить лишний вес, не отказываясь от любимых продуктов.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».