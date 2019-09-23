Шевченко довызвал в сборную Украины футболиста «Динамо» (фото)

Спорт

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед матчами отбора к Евро-2020 против Литвы (11 октября в Харькове) и Португалии (14 октября в Киеве) 27-летнего защитника «Динамо» Артема Шабанова, забившего в прошлое воскресенье первый гол за свой клуб. Напомним, что футболист дебютировал в национальной команде, сыграв 10 ноября 2017 года на «Арене Львов» 10 минут в товарищеском поединке Украина — Словакия (2:1).

Артем Шабанов дебютировал в сборной Украины в 2017 году

Динамовец призван заменить в тренировочном лагере «желто-синих» своего одноклубника Никиту Бурду, получившего серьезную травму в матче премьер-лиги против «Ворсклы».

Напомним, что наша национальная команда, лидирующая в отборочной группе Евро-2020, соберется 5 октября в Харькове.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сборную Украины на игры с литовцами и португальцами вызван 21 футболист.

Фото ffu.ua

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