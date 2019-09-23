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Мешки с деньгами не перевозила: Князев отреагировал на сообщение о задержании экс-жены на границе

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев отреагировал на сообщение о задержании его бывшей жены на польской границе с большой суммой незадекларированной валюты.

«Сегодня моя частная жизнь стало топ-темой для обсуждения. Моя бывшая жена, мать наших троих детей, а также я лично стали объектами информационной атаки.

Средства массовой информации мгновенно распространили „новость“ о перевозке ею почти мешков с деньгами. Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью», — написал топ-чиновник в Facebook.

Князев сообщил, что его бывшая жена Князева работает в крупной строительной компании «Атлант» со штатом более 500 человек. Вместе с руководителем фирмы 78-летним Вадимом Каганом они действительно пересекали границу.

На границе Каган заявил польским чиновникам о сумме кэша, принадлежащего ему.

По словам полицейского, деньги были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы, с которых фирма уплатила налоги.

«Но имеющегося пакета документов по задекларированным деньгам польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан», — пишет глава Нацполиции.

«При себе в дамской сумочке в Князевой были личные средства и наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые не заинтересовали правоохранителей», — добавил он.

Между тем нардеп Дубинский написал Facebook, что министр МВД Аваков ещё неделю назад подписал рапорт об увольнении Князеву.

Напомним, в воскресенье, 22 сентября, на границе с Польшей была задержана бывшая жена главы Нацполиции Украины Сергея Князева Виктория, еще двое украинцев и гражданин Хорватии. Причина — недекларирование 650 тысяч евро.

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