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- 22:10 Боевики «ДНР» признались, что планировали обменять убитого в Мариуполе «ополченца» Джумаева
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Боевики «ДНР» признались, что планировали обменять убитого в Мариуполе «ополченца» Джумаева
Застреленный в Мариуполе 16 сентября текущего года 28-летний Роман Джумаев якобы числился в списках на обмен. Такое заявление сделала так называемая «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.
«Ополченец ДНР Роман Джумаев, застреленный по месту жительства в Мариуполе, находился в списке на обмен удерживаемыми лицами. Ранее правоохранительными органами Украины ему было предъявлено обвинение как стороннику ДНР, поэтому Джумаев был внесен в список лиц, подлежащих обмену. Подобное циничное убийство свидетельствует о пренебрежении правами и свободами человека, о полной вседозволенности и игнорировании законов, действующих на территории Украины», — об этом Морозова сегодня заявила в СМИ оккупантов, при этом отметив, что в последнее время на территории Украины увеличилось количество случаев «расправы на почве политических разногласий».
В СМИ оккупантов Джумаева признали «ополченцем»: «Джумаев присоединился к ополчению в августе 2014 года. Участвовал в боях за Дебальцево и Донецкий аэропорт. В сентябре 2017-го был задержан сотрудниками СБУ в Марьинском районе под Донецком при пересечении линии разграничения. В январе 2018-го арестован по обвинению в терроризме, но в мае того же года отпущен под домашний арест».
Собственно, и сам Джумаев своей принадлежности к боевикам не скрывал: «1 октября нас собрал „Абхаз“ (нас было уже около 200 человек) и сказал, что идем на штурм аэропорта. Мы собрались на железнодорожном вокзале (это был пункт отправки) и сразу попали под обстрел. 2 октября мы уже начали базироваться на Стратонавтов», — рассказывал Джумаев изданию «Радио Свобода», будучи на заработках в Беларуси.
Однако после задержания на территории Украины он так и не был осужден за участие в незаконных военизированных формированиях. И вряд ли помышлял о возвращении на оккупированную территорию, потому что завел в Мариуполе бизнес и представлялся местным чиновникам участником АТО. Кроме того, по инсайдерской информации «ФАКТОВ», Джумаев планировал обзавестись семьей, встречался с девушкой. И если бы начинающий предприниматель не пошел на грубые нарушения ведения бизнеса и противостояние с сотрудниками правоохранительных органов, то мог бы и не попасть в поле зрения настоящих ветеранов АТО и волонтеров, которые стали добиваться привлечения Джумаева к уголовной ответственности.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что мать Джумаева угрожала волонтеру Галине Однорог, которую считает причастной к убийству ее сына. Однако сама волонтер, а также правоохранители и аналитики не исключают того, что Джумаева могли устранить российские спецслужбы как свидетеля преступлений оккупантов на Донбассе.
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