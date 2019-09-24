Шоу-бизнес

Известный российский продюсер и режиссер Сергей Жигунов высказал недовольство по поводу шумихи в СМИ вокруг болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, с которой он снимался в сериале «Моя прекрасная няня».

Такое заявление он сделал в разговоре с изданием Nation News.

Он отказался подробно комментировать ситуацию со страдающей от рака коллегой, объяснив тем, что про него «все перевирают».

«Отношение ко всему этому у меня, конечно, есть, но комментировать не буду, простите. Про меня все перевирают, поэтому теперь я просто молчу, извините», — приводит издание слова продюсера.

Как известно, в последние недели к Анастасии Заворотнюк приковано огромное внимание общественности. О состоянии борящейся с раком мозга актрисы появлятся множество информации разной степени достоверности. Молчание родных и близких дает поводы для спекуляций. В частности, появлялись тревожные новости о том, что лечение Заворотнюк прекращено, поскольку врачи не видят возможности вылечить «прекрасную няню».

Издание напоминает, что Жигунова и Заворотнюк связывали не только рабочие отношения, но и романтические. Они встречались с 2004 по 2008 год, однако по неизвестным причинам расстались. Несмотря на разрыв отношений, Сергей всегда отзывался о Насте исключительно положительно, подчеркивая, что Анастасия — яркая личность, которой свойственно придумывать про себя небылицы, но только не в случае с тяжелой болезнью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Москву приехал первый муж актрисы Олаф Шварцкопф — он хочет извиниться перед Анастасией. Мужчина искренне сожалеет, что во время совместной жизни не дал ей, чего она хотела. Немец Олаф Шварцкопф был старше на 11 лет и опытнее. Он сразу отвел юную Анастасию Заворотнюк в загс. Каждый шаг актрисы он фиксировал на домашнюю камеру. Через год после свадьбы Анастасия Заворотнюк подала на развод, а брошенный муж на всю страну озвучил ее женскую тайну.

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