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Украина

Сенцов согласился больше ста раз пожать руку Путину, но при одном условии

4:22 24 сентября 2019 36
Олег Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов, вернувшийся в Украину в рамках «Большого обмена» Олег Сенцов, заявил, что готов пожать руку президенту России Владимиру Путину.

Об этом он сказал в эфире «Радио Крым. Реалии».

Сенцов отметил, что готов будет пожимать руку Путину, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек.

«Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек», — сказал Сенцов.

Также бывший политзаключенный пояснил, что именно считает «борьбой с путинским режимом».

«Я не борюсь с Россией — я борюсь с путинским режимом. Это не одно и то же, не нужно эти вещи путать … Во борьбой я понимаю противодействие путинскому режиму, который хочет, как и раньше, поработить Украину. Это прекращение войны в Донбассе, возвращения наших пленных, возвращение Крыма. Это вещи, за которые должен бороться любой украинец «, — отметил Олег Сенцов.,

Напомним, что по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, по состоянию на 23 сентября, на территории России и в оккупированном Крыму незаконно содержатся 113 граждан Украины. Озвучивая эту информацию, омбудсмен подчеркнула, что задержанных украинцев регулярно подвергают пыткам, а также нарушают их права. Денисова призвала международное сообщество обратить на это внимание.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Сенцов принял участие в писательском марафоне в поддержку остающихся в неволе украинцев. Мероприятие прошло во Львове в воскресенье, 22 сентября под слоганом «Письма из-за решетки».

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