- 05:25 Жуткий случай на Буковине: горе-отец два года развращал и насиловал родную дочь, она родила ребенка
- 04:55 Расследование убийства Круга длилось слишком долго: Шуфутинский назвал возможную причину
- 04:22 Сенцов согласился больше ста раз пожать руку Путину, но при одном условии
- 03:56 «Исхудала донельзя»: Аллу Пугачеву узнали только благодаря «фирменным» парикам
- 03:26 В Малайзии запретили смотреть на полуголую Дженнифер Лопес
- 02:50 Первоклассников в Британии научат «правильно» трогать и стимулировать гениталии
- 02:25 Просто хотел денег на пиво: болельщик «случайно» собрал миллион долларов на благотворительность
- 01:55 В Швейцарии протестовали против внедрения 5G: оказывается, этот стандарт связи опасен
- 01:29 Зеленский прибыл в США: в Офисе президента назвали приоритетные встречи в ходе визита
- 00:55 «Муж прекрасной няни», экс-возлюбленный Заворотнюк отказался комментировать ее болезнь: названа причина
- 00:27 За два месяца занял генеральскую должность: журналист рассказал о стремительной карьере мужа главбуха "Квартала 95"
- 23.09 23:48 Янукович готовится к возвращению в Украину, — адвокат
Сенцов согласился больше ста раз пожать руку Путину, но при одном условии
Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов, вернувшийся в Украину в рамках «Большого обмена» Олег Сенцов, заявил, что готов пожать руку президенту России Владимиру Путину.
Об этом он сказал в эфире «Радио Крым. Реалии».
Сенцов отметил, что готов будет пожимать руку Путину, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек.
«Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек», — сказал Сенцов.
Также бывший политзаключенный пояснил, что именно считает «борьбой с путинским режимом».
«Я не борюсь с Россией — я борюсь с путинским режимом. Это не одно и то же, не нужно эти вещи путать … Во борьбой я понимаю противодействие путинскому режиму, который хочет, как и раньше, поработить Украину. Это прекращение войны в Донбассе, возвращения наших пленных, возвращение Крыма. Это вещи, за которые должен бороться любой украинец «, — отметил Олег Сенцов.,
Напомним, что по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, по состоянию на 23 сентября, на территории России и в оккупированном Крыму незаконно содержатся 113 граждан Украины. Озвучивая эту информацию, омбудсмен подчеркнула, что задержанных украинцев регулярно подвергают пыткам, а также нарушают их права. Денисова призвала международное сообщество обратить на это внимание.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Сенцов принял участие в писательском марафоне в поддержку остающихся в неволе украинцев. Мероприятие прошло во Львове в воскресенье, 22 сентября под слоганом «Письма из-за решетки».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»