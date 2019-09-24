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Сажала как собаку на цепь: стали известны жуткие подробности бессердечного «наказания» сына матерью под Херсоном
Служба по делам детей Нововоронцовской районной государственной администрации в Херсонской области занялась женщиной, которая издевалась над своими детьми. Решение по этому делу принял местный районный суд, пишет «Херсон Типичный».
Сообщается, что в июне нынешнего года работники соцслужбы во время визита к жительнице одного из сел увидели цепь, один конец которой был привязан к кровати. Сын этой женщины рассказал, что это — средство наказания: мама с бабушкой часто садят его на цепь.
Кроме того, соцработники обратили внимание на условия проживания мальчика и еще одного ребенка, пол которого в материалах дела не уточняется: аварийный дом, антисанитария, минимальные запасы пищи
Дети были изъяты из семьи и устроены в местную районную больницу.
Вскоре их перевели в гастроэнерологический санаторий.
Мать так и не явилась к своим детям, даже ни разу не позвонив. Соцслужбы обратились в суд с иском об отобрании детей без лишения родительских прав. Горе-мать должна выплачивать алименты в их пользу.
При этом женщина имеет шанс вернуть детей, если исправит проблемы, на которые обратили внимание соцслужбы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре женщина издевалась над приемными детьми и держала их дома на цепи. Об этом шокирующем случае стало известно после того, как в службу по делам детей поступило анонимное сообщение с фотографиями восьмилетнего мальчика, прикованного железной цепью к дивану. У ребенка была завязаны глаза, а на шее была цепь.
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