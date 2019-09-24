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Или Кардашьян, или дети: Анджелина Джоли выдвинула Брэду Питту ультиматум (фото)
Анджелина Джоли крайне недовольна сближением Брэда Питта с кланом Кардашьян-Дженнер. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», 55-летний Питт недавно посетил одну из так называемых «воскресных служб», которые с начала года регулярно проводит рэпер Канье Уэст — супруг светской львицы Ким Кардашьян. А позже в интервью Брэд восхищался рэпером и говорил, что тот делает нечто действительно «особенное», и что его службы — это «чистой воды чествование жизни и людей».
Как сообщает издание Radar Online, 44-летняя Анджелина не выносит членов семьи Кардашьян. И ей не нравится то, что они поддерживают политику Дональда Трампа. Джоли не желает, чтобы ее дети имели какие-то контакты с этим семейством. В связи с чем даже выдвинула бывшему мужу ультиматум: либо Канье и Кардашьян, либо дети. Она намерена запретить Питту общаться с сыновьями и дочерьми в случае, если он не разорвет связи с Уэстом и прочими. Как говорит инсайдер, Брэд, конечно, вправе выбирать, с кем ему дружить, но он прекрасно сознает, что во власти Анджелины создать ему серьезные проблемы, если он не прислушается к ее мнению.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Брэд Питт снялся в забавном юмористическом скетче для телешоу под названием «Учтивость джентльмена в баре».
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.