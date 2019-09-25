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«Просто друзья?»: Брэду Питту приписывают роман с духовной целительницей и дизайнером украшений (фото)
Американские СМИ утверждают, что сердце Брэда Питта уже не свободно. По сведениям издания Us Weekly, 55-летний актер состоит в романтических отношениях с 50-летней духовной целительницей и дизайнером ювелирных изделий Сат Хари Халса. Впервые об их предполагаемом романе заговорили еще год назад — после того, как их засняли вместе на аукционе произведений искусства, который проходил в помещении консерватории в Лос-Анджелесе. Брэда и Сат познакомил их общий знакомый — музыкант популярной группы Red Hot Chili Peppers Майкл Бэлзари по прозвищу Фли («Блоха»). Целительница ранее сопровождала группу в гастрольном турне, устраивая для ее участников коллективные медитации.
Сат помогала Питту справиться со стрессом, который он переживал в связи со скандальным разводом с Анджелиной Джоли.
Актер и его духовная «гуру» очень сблизились этим летом. Халса ведет скромный образ жизни, далекий от голливудского гламура, которым были окружены предыдущие возлюбленные Питта. В то же время она очень сильная личность с богатым внутренним миром. И актер якобы чувствует себя комфортно в ее обществе. Его также привлекает то, что она не актриса. «На этой стадии своей жизни он интересуется только теми женщинами, которые не имеют отношения к киноиндустрии», — пишет Us Weekly.
Недавно Сат была замечена на одном из мероприятий, посвященном презентации нового фильма Питта «К звездам».
В то же время по сведениям E!, актер и целительница, хотя и поддерживает контакт друг с другом, на самом деле являются пока что просто близкими друзьями. «У них много общих знакомых, и им есть о чем поговорить», — сообщает источник издания. Сат неоднократно бывала дома у Брэда, помогая ему в обретении духовного спокойствия. Однако это нельзя назвать свиданиями в полном смысле этого слова.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анджелина Джоли потребовала от Брэда Питта прекратить общение с семейством Кардашьян под угрозой запрета на общение с детьми.
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