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У жителя Малайзии почти отвалилась рука из-за ежедневного употребления сладких газированных напитков (фото)
Житель столицы Малайзии Куала-Лумпура, 56-летний инженер по телекоммуникациям, Мохд Разин Мохамед, едва не лишился руки из-за того, что ежедневно употреблял сладкие газированные напитки. Каждый день он выпивал по меньшей мере две банки подобных напитков — обычно за обедом у себя в офисе.
«Я пил их так много, что в трех случаях терял сознание на работе», — приводит слова Мохда издание Metro.
В итоге у мужчины диагностировали диабет. А через некоторое время он обнаружил у себя на спине огромный фурункул. Его не брали никакие средства лечения и он становился все больше. Развилась гангрена, плечо Мохамеда начало гнить — так, что рука едва не отвалилась. Плоть уже была разъедена буквально до кости.
Мужчину срочно положили в больницу, где ему сделали операцию, удалив пораженную кожу и гной, и прописали интенсивный курс антибиотиков. А потом сделали пересадку кожи. В настоящее время его состояние улучшилось. Однако он уже не сможет работать, поскольку рука потеряла подвижность.
Врачи предупредили пациента об опасности дальнейшего потребления сахара, и тот пообещал придерживаться диеты.
Ранее, как писали «ФАКТЫ» любитель газировки из Ирландии ужаснул интернет снимками своих зубов.
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