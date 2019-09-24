Политика

Власть не продержится и года: в Украине оценили угрозу массовых протестов

Если власти в Украине согласятся на разрешение конфликта на Донбассе на условиях России, то это вызовет хаос в стране и массовые протесты. Такой прогноз высказала известный социолог, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

«Согласятся на Донбассе на условия России, и выполним минские соглашения в последовательности, как того желает Россия. Это очевидно вызовет волнения в Украине, начнется хаос, начнется беспорядок. Вряд ли власть тогда продержится больше года, и что будет дальше — не понятно. Потому что, популярной оппозиции тоже нет. Это очень плохой сценарий», — заявила она, пишет LIGA.net.

По ее словам, люди в Украине ожидают решительных шагов, но они должны быть разумными.

«Решительные шаги — это хорошо. Их ожидают люди. Но, если они решительные и дурные, — это худшее, что можно сделать. Это еще больше напугает инвесторов. Это загонит бизнес дальше в тень. По крайней мере, мелкий и средний бизнес. Например, все эти наступления на ФЛП для того, чтобы они платили больше налогов. Почему с ФЛП начинают — непонятно. Денег не соберут, но затормозят экономику», — считает социолог.

Также, по словам Бекешкиной, отпугнуть зарубежных инвесторов и затормозить рост экономики могут и действия силовых органов.

«Ну, например, зачем было врываться в пустую квартиру бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой с автоматами и масками. Наши зарубежные партнеры просто ахнули. Что это такое!?» — считает она.

Ранее ветеран внешней разведки, военный эксперт генерал Василий Богдан в интервью «ФАКТАМ» высказал уверенность, что если Украина пойдет на поводу у Путина, то общество не воспримет капитуляцию и протесты будут масштабными.

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