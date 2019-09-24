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Украина

Зеленский понимает, что быстро закончить войну на Донбассе невозможно: генерал ошарашил заявлением

9:53 24 сентября 2019 205
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на то, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины приступил к разработке плана разведения сил и средств на линии разграничения на Донбассе, украинская власть понимает, что вопрос мира на Донбассе быстро решить не удастся. Об этом «ФАКТАМ» заявил ветеран внешней разведки, военный эксперт генерал Василий Богдан.

После заявлений президента Зеленского о том, что нужно просто перестать стрелять, новое руководство Украины столкнулось с жестокой реальностью. И сейчас уже сам президент и вся его команда понимают, что быстрого разрешения военного конфликта на востоке страны, который бы устраивал Украину, не существует.

«Россияне сначала должны вывести свои войска, а Украина — вернуть себе контроль над границей. Нам очень важно твердо стоять на своих позициях, а не идти на уступки Путину», — отметил Богдан, добавив, что нужно действовать по плану, который не будет противоречить государственным интересам.

Он предупредил о том, что если украинские власти осмелятся пойти на сдачу национальных интересов, Украину ждет новый Майдан.

Напомним, на последней встрече в Минске Украина отказалась подписывать соглашение по «формуле Штайнмайера», Россия сразу же приостановила отвод войск в районе Золотого и пригрозила срывом встречи в нормандском формате.

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