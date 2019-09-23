Украина

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины приступил к разработке плана разведения сил и средств на линии разграничения на Донбассе. «План разведения создается сейчас. Сейчас Генштаб над этим работает. Конечно, этот план будет учитывать все риски, — сказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью „Радио Свобода“. — На каждом из участков будет идти подготовка, будут идти объяснения, будут идти проработки всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее».

«Обещания президента России мало чего стоят. Путин привык идти напролом, пока его не остановят»

В Украине план разведения войск нравится далеко не всем. Многие политики и активисты называют процесс разведения капитуляцией перед Путиным. Недавно даже прошли акции протеста возле Офиса президента Зеленского на Банковой.

Ветеран внешней разведки, военный эксперт генерал Василий Богдан уверен, что, если Украина пойдет на поводу у Путина, то общество не воспримет капитуляцию и протесты будут более масштабными. Вместе с тем генерал в интервью «ФАКТАМ» выразил уверенность в том, что новые украинские власти понимают всю опасность этого процесса и разведения войск на условиях Путина не будет.

— Рано еще говорить о разведении. Россияне сначала должны вывести свои войска, а Украина — вернуть себе контроль над границей, — сказал Богдан. — Нам очень важно твердо стоять на своих позициях, а не идти на уступки Путину. Он может много чего нам пообещать. Но мы же все прекрасно знаем, что обещания президента России мало чего стоят. Обещать — не значит жениться. Путин привык идти напролом, пока его не остановят.

Нужно действовать по плану, который не будет противоречить государственным интересам. Да и общество не воспримет капитуляцию. Я уверен, что, если украинские власти осмелятся пойти на сдачу национальных интересов, Украину ждет новый Майдан.

К сожалению, вопросы достижения мира, как бы нам этого ни хотелось, быстро не решаются. Да, сейчас молодая команда президента Зеленского находится в некой эйфории. Победа на президентских выборах, победа в парламентской гонке. Такие успехи кому хочешь вскружат голову. Поэтому сейчас очень важно успеть вовремя спуститься с небес на землю. Да, они, идя на выборы, обещали быстро закончить войну. Я думаю, что новые украинские власти и сам президент Зеленский уже понимают, что это невозможно.

Смотрите, Путин ведь не хочет особо идти на компромиссы. Он настаивает только на своем плане «мира» на Донбассе. И, как только Украина отказалась подписывать в Минске соглашения по «формуле Штайнмайера», Россия тут же приостановила отвод войск в районе Золотого.

— Но ведь есть опасность, что война на Донбассе может в таком случае длиться очень долго. Выдержим ли мы? Насколько успешна тактика ведения боевых действий, которая применяется сейчас?

— Силы ООС используют тактику активной обороны. Постепенно, метр за метром нужно двигаться вперед, чтобы выгнать российские войска и незаконные военные формирования на территории Донбасса и восстановить контроль над границей.

Да, кто-то может сказать, что освобождение наших территорий идет слишком медленно. Думаю, что пойдет немного быстрее. Сейчас появляются новая военная техника, новое вооружение. Сегодняшняя украинская армия уже совсем не та, что была до войны, когда у нас ничего не было.

Время сейчас работает на Украину. Смотрите, рейтинг доверия к Путину и российской власти в РФ упал до рекордных 40 процентов. Олигархи не хотят санкций. Они хотят спокойно вести бизнес, и они всё больше будут оказывать давление на Путина, поскольку устали быть «постоянно осаждаемой крепостью». Вот потому Путин спешит решить все вопросы по Украине, пока его рейтинг не упал вовсе.

— Как вы думаете, состоится ли разведение войск на Донбассе?

— Мне почему-то кажется, что нет. По крайней мере — не по сценарию Путина. Предвыборные обещания Зеленского о быстром мире были хороши, но не совсем реальны. И они сейчас потихоньку трансформируются в здравый смысл. Надеюсь, Зеленский не пойдет на сдачу национальных интересов. Эйфория проходит. Теперь нужна кропотливая работа. Надо готовить пошаговую дорожную карту и обсуждать ее с нашими западными партнерами.

«К переговорному процессу нужно подключить Великобританию и США»

В свою очередь координатор организации «Стоп террор», волонтер Семен Кабакаев в разговоре с «ФАКТАМИ» выразил мнение о том, что разведение войск в нынешней ситуации очень опасно для Украины. Никто не даст гарантии, что территорию, которую оставят украинские войска, тут же не займут россияне вместе с сепаратистами.

— У меня сразу же появляется вопрос: почему мы в собственном государстве должны отводить войска? — удивляется Кабакаев. - Да, мы понимаем, что должна произойти демилитаризация временно оккупированных территорий. Без этого мира не будет. Если мы отводим на своей земле свои войска, а там остаются российские военные подразделения, то какой же это мир?

Мне кажется, надо решать эту проблему иначе. Чтобы убедиться, что россияне покинули Донбасс, нужно вводить туда, например, полицейскую миссию. Или миротворцев. Но миротворческие бригады должны состоять из представителей наших союзников — Евросоюза, США, а не лояльных к России — Казахстана и Беларуси. То есть обеспечение мира в регионе должно лечь на плечи органа, к которому в мире есть доверие. Мы не должны идти к миру на условиях Путина. А хозяин Кремля будет делать все возможное, чтобы новая украинская власть именно к такому результату пришла.

Некоторые заявления от представителей Генерального штаба Вооруженных сил Украины и новой власти для меня остаются непонятными. Они сначала говорят, что разведут войска, проведут выборы на Донбассе по украинским законам, а потом все меняется. Мол, все это можно сделать, лишь если будет соблюдено такое-то условие. По какому-то странному стечению обстоятельств это условие совпадает с тем, что ранее от Украины требовал Путин. Это политические манипуляции.

Еще раз повторюсь: мы можем добиваться мира только на своих условиях. По тем механизмам, которые предлагает нам Путин: мы не можем быть уверенными, что после разведения войск враг не займет территории, от которых мы отошли. Сначала должна решаться политическая составляющая этого вопроса. К переговорному процессу, на мой взгляд, нужно подключить Великобританию и США. С ними мы должны разработать дорожную карту — тот самый процесс, по которому шаг за шагом демилитаризуется эта зона. Результатом процесса должен быть вывод как регулярных, так и нерегулярных военных подразделений Российской Федерации.

На встречу в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский должен приехать подготовленным. У него должны быть ответы на вопросы о том, кто и каким образом будет проводить контроль демилитаризации Донбасса. Так же должны быть и ответы на все остальные вопросы. Потому что у Путина в голове все ходы уже давно записаны. Хотя в голове хозяина Кремля и война-то в Украине идет гражданская, а не с Россией. Потому Путин будет настаивать именно на своем плане. А у нас должен быть свой четкий план, соответствующий национальным интересам Украины.

— Каковы настроения у жителей прифронтовых территорий, подконтрольных Украине? Что они думают о разведении войск?

— Могу сказать на примере Станицы Луганской, где собираются построить новый мост. Большая часть населения против того, чтобы наши войска оттуда ушли. За всю линию соприкосновения я не могу говорить, но в большинстве случаев люди не хотят, чтобы украинская армия отходила. Знаю, что у некоторых мирных граждан, живущих на Донбассе (как правило, в маленьких селах), есть и такие мысли: война должна закончиться как можно быстрее. И они не задумываются, какими методами установят мир: кто будет отходить, кто подходить… Но это очень небольшой процент населения.

Строительство моста в Станице Луганской

Украинские военные, которые сейчас находятся на линии соприкосновения, на второй и третьей линиях обороны, тоже против отвода войск. Но мы же понимаем, что они подчиняются Верховному главнокомандующему и выполняют его приказы. Настроения же, преобладающие сейчас в армии, не очень хорошие. Военные не понимают, почему они должны отступать на своей земле?

— Скажите, а какой власти подчиняются люди в «серой зоне»? Или там «махновщина»?

— В большинстве случаев — «махновщина». Власти как таковой там нет. Но 90 процентов граждан, проживающих в «серой зоне», хотят, чтобы у них была именно украинская власть. Смотрите, они же не в «ДНР» и «ЛНР» отправляют своих детей учиться, а на территорию, подконтрольную Украине. Лекарства и продукты также покупают на украинской территории. Поэтому-то они и не хотят, чтобы украинские войска уходили со своей земли.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в России из-за отказа подписывать Украиной так называемый мирный план Штайнмайера пригрозили срывом встречи в нормандском формате.

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