В Полтаве суд отпустил на свободу международного киберпреступника

Происшествия

23 сентября коллегия судей Октябрьського районного суда Полтавы в составе его председателя Александра Струкова, судьи Виталия Микитенко и трех присяжных вынесла приговор 36-летнему Геннадию Капканову, которого подозревали в многочисленных киберпреступлениях. Капканов признан виновным и приговорен к двум годам ограничения свободы, но освобожден от отбывания наказания, поскольку он этот срок уже отсидел в СИЗО, где день пребывания, согласно «закону Савченко», засчитывается за два.

Между тем Геннадия Капканова судили в Полтаве не за киберпреступления, а за незаконное обращение с оружием, посягательство на жизнь работников правоохранительных органов и подделку документов. Прокурор просил для него за это 11 лет лишения свободы.

Однако коллегия судей, которая в течение почти полутора лет рассматривала материалы следствия, не нашла достаточных доказательств виновности подсудимого в совершении незаконных действий согласно двум статьям УК Украины, поэтому ответственность он понес только за подделку документов.

«Присяжные решили, что обвиняемый Геннадий Капканов, сделав один предупредительный выстрел в нижнюю часть своей двери, ошибочно предполагал наличие опасного посягательства, хотя его реально и не было. При этом вреда никому не причинил и стороной обвинения не доказано, что он осознавал ошибочность своего предположения. Также видеозаписи спецоперации до проведения выстрела суду предоставлены не были, следовательно, все сомнения суд присяжных истолковал в пользу обвиняемого», — прокомментировала приговор судья — спикер Октябрьского районного суда Полтавы Анна Андриенко.

«В судебном разбирательстве мы предоставили все доказательства и считаем, что они были исчерпывающими, но судом присяжных не приняты в полной мере во внимание. Это решение принималось людьми, которые не являются юристами, на эмоциях, поэтому мы будем его обжаловать», — заявил после заседания представитель государственного обвинения, прокурор Полтавской областной прокуратуры Владимир Живило.

В своем последнем слове Геннадий Капканов обвинил прокуратуру в заангажированности, которая, мол, действует методами НКВД, выбирая человека и назначая его виновным.

Между тем свое следствие по делу Капканова еще с 2012 года ведет прокуратура немецкого города Ферден. По данным Европола, он является одним из организаторов ботнета Alavanch, в который входили 27 хакеров. Сеть распространяла вредоносные программы, которые использовались для рассылки спама, кражи паролей, данных кредитных карт, DoS-атак. Группе инкриминировали 1152 преступления, в результате которых был нанесен ущерб на сотни миллионов евро.

30 ноября 2016 года Европол провел спецоперацию по задержанию членов этой международной преступной группировки сразу в 30 странах мира. Капканова взяли в его полтавской квартире в центре города. При этом он отстреливался (только чудом никто из членов группы задержания не пострадал) и пытался сбежать через балкон. Тогда судья Октябрьского районного суда Лариса Кулешова не нашла оснований для его ареста, поэтому, оказавшись на свободе, Геннадий Капканов исчез из поля зрения правоохранителей. Он был объявлен в международный розыск и задержан в Киеве 25 февраля прошлого года с поддельными документами. С тех пор и до 23 сентября он находился в полтавском СИЗО.

После, по сути, оправдательного для него приговора, Капканов с семьей поспешил покинуть здание суда.

О расследовании его причастности к киберпреступлениям ничего не известно.

Фото автора

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter