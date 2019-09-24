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«Слуга народа» попала в скандал, назначив своими помощниками мужа и визажистку
Народный депутат от фракции «Слуга народа», которая прошла по округу № 82 в Запорожской области, Марина Никитина взяла помощниками на платной основе своего мужа и визажистку. Это следует из информации, обнародованной на сайте Верховной Рады Украины.
Так, зарплату у нардепа будут получать Александр Никитин и Виктория Гужва. Им будут платить около 17 тысяч гривень в месяц.
Никитина уже попыталась оправдаться в Facebook.
«Александр Никитин организовывал все движение команды Зе! С января 2019 по всему 82 округу занимался защитой результатов президентских выборов в обоих турах как доверенное лицо Зеленского, затем как доверенное лицо ЧП „Слуга народа“, он курировал волонтерское движение Зекоманды и продолжает эту деятельность. Именно за его знание округа и связи с активистами и общественностью он стал помощником нардепа. Но отнюдь не из-за родственных связей», — заверила она.
Как выяснили журналисты, ранее мужчина занимался предпринимательской деятельностью — ремонтом автомобилей в городе Гуляйполе.
В команде жены он, по ее словам, будет выполнять такие функции: обработка обращений граждан, встречи с избирателями, функции водителя и охранника и «это все в ненормированный график».
Вторая помощница называет себя в соцсетях визажистом, бровистом, бизнес-коучем, маркетологом. Имеет опыт в бьюти-сфере около 9 лет. Кроме того, занимается магазином косметики.
По данным местных СМИ, в марте она совместно со старшей сестрой Ириной была членом участковой избирательной комиссии в Пологовском районе от президента Владимира Зеленского.
Никитина назвала Гужву волонтером команды главы государства.
«Мы познакомились в Пологах во время работы в избирательных комиссиях. Идейный человек, честный и неподкупный. Будет вести, как помощница, документооборот, работать с корреспонденцией и СМИ», — отметила Никитина.
На общественных началах помощниками нардепа стали экс-сотрудник исполнительной службы Андрей Каверин и юрист Сергей Курдась.
После возмущений общественности Никитина призвала судить людей не по образованию и роду деятельности, а по делам. Нардеп также пообещала забрать у мужа зарплату или оставить ему «минималку», которую он якобы будет отдавать на благотворительность.
Как писали «ФАКТЫ», ранее народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Литвиненко попался на кнопкодавстве.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.