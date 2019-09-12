«Слуги народа» попытались оправдаться за кнопкодавство

Общество и люди

Депутаты из фракции «Слуга народа», которых поймали на кнопкодавстве, в четверг, 12 сентября, публично извинялись за свои действия в парламенте. Ранее депутат от «СН» Ирина Верещук в телеэфире анонсировала такие извинения.

Первым выступил первый замглавы фракции «СН» Александр Корниенко, он принес извинения от имени фракции «перед украинским народом и коллегами по парламенту».

Затем выступили провинившиеся и пообещали свою месячную зарплату передать в благотворительные фонды. Они объяснили свои действия переживанием и желанием принять нужные законы.

«Я хочу извиниться за то, что вышло, в моих действиях не было злого умысла, все было в турборежиме, вышло ошибочно, я переживал, чтобы мы проголосовали за те законы… я готов передать свою месячную зарплату в благотворительные фонды за эту ошибку», — заявил депутат Сергей Литвиненко.

Его поддержала депутат Елена Копанчук.

«Хочу принести официальное извинение перед всеми. Хоть для меня и было важно, чтобы данный законопроект был проголосован, это не будет оправданием… присоединяюсь к позиции свою заработную плату отдать в благотворительный фонд, я думаю, это станет посылом не совершать неперсональное голосование», — заявила она.

Как сообщали «ФАКТЫ», 3 сентября Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о том, чтобы лишать депутатского мандата за кнопкодавство и прогулы.

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