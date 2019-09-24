Происшествия

Кричала и просила помощи: выяснились жуткие детали изнасилования 11-летней девочки «отчимом» под Черкассами (видео)

Жильцы дома в Тальном (Черкасская область), где отчим изнасиловал 11-летнюю девочку, слышали душераздирающий крик. Об этом говорится в сюжете ICTV.

Пока мать была в парикмахерской, ребенок оставался дома один. В квартиру пришел пьяный отчим и изнасиловал девочку. Она выбежала из квартиры вся в крови и слезах.

Соседи рассказывают, что мужчина и раньше приставал к детям. Когда он был пьяный, его боялись все соседи. По их словам, весь подъезд знает о его мерзком поведении.

Якобы год назад он изнасиловал 15-летнюю племянницу своей жены. Но тогда полиция дело закрыла из-за недостаточности доказательств.

На суде отчим заявил, что никого не насиловал, а просто женщины требуют деньги.

По информации правоохранителей, злоумышленнику 38 лет, он является местным жителем.

По данному факту открыто уголовное производство. Решения суда обвиняемый будет ждать под арестом.

За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП под Харьковом, где 31-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей гражданской жены. Мужчина подстерег несовершеннолетнюю девочку возле дома и затащил в кусты Там он заклеил потерпевшей рот скотчем и поиздевался над ней.

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