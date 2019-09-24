- 13:21 В Украину придут дожди: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
- 13:16 Будет досиживать президентский срок? В сети ажиотаж из-за планов Януковича вернуться в Украину
- 13:16 В Одессе прощаются с самым молодым из погибших в ДТП в Овидиопольском районе
- 13:06 Главарь "ДНР" выставил ультиматум Зеленскому о "формуле Штайнмайера"
- 13:01 В жутком ДТП под Киевом столкнулись девять машин: опубликованы фото и видео крупной аварии
- 12:50 СНБО принял резонансное решение о санкциях против NewsOne и 112
- 12:50 Пьяный Сергей Гармаш загремел в больницу: что произошло
- 12:49 Самые красивые торты сезона: все детали съедобны
- 12:38 На прошлой неделе решили платить деньги за стук на бизнес, — Владислав Чечоткин об инициативах Зеленского
- 12:34 Импичмента не будет? Зеленский ветировал важный закон
- 12:29 Юная активистка из Швеции отчитала мировых лидеров и пронзила Трампа «убийственным взглядом»
- 12:26 Был лишний: бывший муж украинской певицы объявил о разводе
СНБО принял резонансное решение о санкциях против NewsOne и 112
Совет национальной безопасности и обороны отказался ввести санкции против телеканалов NewsOne и «112 Украина», так как основания для такого шага не обнаружено.
Постановление Верховной Рады от 4 октября 2018 с инициативой ввести санкции против телеканалов было рассмотрено на СНБО 19 марта текущего года, сообщают Украинские новости.
В связи с тем, что украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности, то СНБО поручил Службе безопасности Украины провести соответствующую проверку указанных в постановлении компаний (ООО «Новости 24 часа», ООО «Партнер ТВ», ООО «Лидер ТВ», ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ», ООО «ТВ Выбор», ООО «Новый формат ТВ» и ООО «Ариадна ТВ»).
«Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих причастность указанных юридических лиц к террористической деятельности, не предоставлено», — говорится в ответе СНБО.
Таким образом, не выявлено оснований для введения санкций.
Как писали «ФАКТЫ», ранее активисты устроили протесты возле здания телеканала NewsOne. Активисты пришли с дымовыми шашками, красным дымом была заполнена вся площадь перед офисом NewsOne. Они требовали прекращения информационной оккупации.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».