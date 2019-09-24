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Политика

СНБО принял резонансное решение о санкциях против NewsOne и 112

12:50 24 сентября 2019 135
112 Украина
Инф. «ФАКТОВ»

Совет национальной безопасности и обороны отказался ввести санкции против телеканалов NewsOne и «112 Украина», так как основания для такого шага не обнаружено.

Постановление Верховной Рады от 4 октября 2018 с инициативой ввести санкции против телеканалов было рассмотрено на СНБО 19 марта текущего года, сообщают Украинские новости.

В связи с тем, что украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности, то СНБО поручил Службе безопасности Украины провести соответствующую проверку указанных в постановлении компаний (ООО «Новости 24 часа», ООО «Партнер ТВ», ООО «Лидер ТВ», ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ», ООО «ТВ Выбор», ООО «Новый формат ТВ» и ООО «Ариадна ТВ»).

«Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих причастность указанных юридических лиц к террористической деятельности, не предоставлено», — говорится в ответе СНБО.

Таким образом, не выявлено оснований для введения санкций.

Как писали «ФАКТЫ», ранее активисты устроили протесты возле здания телеканала NewsOne. Активисты пришли с дымовыми шашками, красным дымом была заполнена вся площадь перед офисом NewsOne. Они требовали прекращения информационной оккупации.

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