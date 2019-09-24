Общество и люди

В Одессе прощаются с самым молодым из погибших в ДТП в Овидиопольском районе (фото)

В эти минуты в Одессе прощаются с 17-летним Марком Редькиным — самым молодым из погибших в жуткой автокатастрофе 21 сентября в Овидиопольском районе (переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком). У храма в сквере имени Гамова, где проходит церемония похоронного богослужения, собрались сотни людей.

По словам сотрудников благотворительного фонда «Добрый самарянин», в тот скорбный субботний день Марк ехал на маршрутке из Великодолинского в Одессу — бесплатно обучать подростков игре на гитаре.

Во время одного из музыкальных выступлений

«Этот паренек был очень талантливым, любил музыку — отлично играл на гитаре и ударных инструментах, умело управлял звукорежиссерским пультом. Был лидером молодежной группы при церкви, активно помогал в организации самой масштабной театрализованной одесской постановки под открытым небом — „Последний путь Христа“, которую ежегодно организуют в преддверии Пасхи в самом центре Одессы», — говорят в фонде.

Марк принял участие в театрализованной постановке под открытым небом «Последний путь Христа»

По словам друзей Марка, он воспитывался в многодетной семье. «Марк — честный и чистый, искренне веровавший в Бога человек. Был активным волонтером, регулярно помогал разбирать и сортировать вещи для проекта „Вторая жизнь ваших вещей“, развозил продуктовые наборы одиноким пенсионерам, выступал на благотворительных мероприятиях…» — рассказывают те, кто знал Марка Редькина.

Семья Редькиных

Из Одессы траурная процессия направится в Великодолинское, где состоятся прощание и похороны на местном кладбище.

Напомним, в ужасном ДТП под Одессой погибли 9 молодых людей, в возрасте до 42 лет. В их числе — 18-летняя Кристина Саустян, которая тоже очень любила музыку и мечтала стать дизайнером. 42-летний Андрей Щербицкий направлялся в Одессу, к жене в роддом: пара ожидала появления на свет первенца.

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