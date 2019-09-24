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В воинской части в Хмельницком погиб военный: детали трагедии (фото)
ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на территории одной из воинских частей в Хмельницком, в результате которого погиб военнослужащий. Ранее на территории завода Южмаш в Днепре обнаружили тело военнослужащего Нацгвардии Украины.
По предварительной информации в Хмельницком старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем «Урал 4320» и столкнулся с бетонной электроопорой. Военнослужащий, который находился в кузове «Урала», погиб.
Открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего».
В случае доказательства вины, солдату-контрактнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
«ФАКТЫ» сообщали о гибели солдата-контрактника на полигоне Гончаровское в Черниговской области. Ранее на полигоне в Гончаровском из-за нарушения правил безопасности погибли двое военных. Они разожгли костер на непроверенном участке полигона, после чего случился взрыв.
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