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Происшествия

В воинской части в Хмельницком погиб военный: детали трагедии (фото)

13:51 24 сентября 2019 254
автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на территории одной из воинских частей в Хмельницком, в результате которого погиб военнослужащий. Ранее на территории завода Южмаш в Днепре обнаружили тело военнослужащего Нацгвардии Украины.

По предварительной информации в Хмельницком старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем «Урал 4320» и столкнулся с бетонной электроопорой. Военнослужащий, который находился в кузове «Урала», погиб.

Открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего».

В случае доказательства вины, солдату-контрактнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

«ФАКТЫ» сообщали о гибели солдата-контрактника на полигоне Гончаровское в Черниговской области. Ранее на полигоне в Гончаровском из-за нарушения правил безопасности погибли двое военных. Они разожгли костер на непроверенном участке полигона, после чего случился взрыв.

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