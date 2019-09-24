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Шоу-бизнес

Собчак и Богомолова обвинили в обмане

17:21 24 сентября 2019 280
Собчак и Богомолов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская телеведущая Ксения Собчак и ее муж Константин Богомолов обманули людей, которых пригласили на свою свадьбу.

Как пишет издание «Дни.ру», гости самой скандальной пары года в России уходили со свадьбы голодными.

Ранее СМИ писала, что теледива и режиссер будут кормить гостей деликатесами, а поить дорогим шампанским, но на столах всего этого не было.

Были обычные мясные, рыбные и овощные нарезки, сезонные фрукты. Особенно удивил гостей торт.

Торт

«Многометровый десерт, украшенный белыми лебедями, оказался бутафорским. Из пяти ярусов только один был съедобным. Остальные облили пищевым ароматизатором, чтобы главный обман вечера не раскрылся раньше времени», — пишет издание.

А вот шампанское дома Луи Родерера, стоимостью восемь тысяч рублей за бутылку, было. Но его не наливали, бутылки так и остались неоткрытыми.

Напомним, что гости перед свадьбой получили список подарков. Все в этом списке было дорогим и красивым, поэтому надеялись на пышную свадьбу.

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