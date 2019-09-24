Денег не дадут: чего ждать Украине от встречи Зеленского с Трампом

Украина

На среду, 25 сентября, запланирована встреча президентов Украины и США — Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Предполагается, что президенты поговорят о сотрудничестве в различных сферах: торговле, борьбе с коррупцией, энергетике… Кто-то после встречи ожидает американских инвестиций в Украину, кто-то — военной и политической поддержки. А политолог Тарас Березовец предполагает, что Трамп вообще может отменить встречу, дабы не нагнетать внутриполитическую обстановку в США — там сейчас разгорается скандал в связи с предполагаемой попыткой Трампа вовлечь Зеленского в борьбу против своего политического соперника Джо Байдена.

Чего стоит ждать от встречи двух президентов, «ФАКТАМ» рассказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

— Первое: встреча состоится. Второе: не стоит оценивать ее в категориях «зрада-перемога» — ожидать от нее каких-то прорывных вещей не приходится, — считает Игар Тышкевич. — Будет согласование позиций, будет разговор и об урегулировании ситуации на востоке Украины, и о внутриамериканских политических процессах…

Я очень сильно надеюсь, что у Зеленского хватит ума не повторить опыт окружения Порошенко и не влезть в эти внутриамериканские разборки.

— То есть мгновенного результата ожидать не стоит?

— Что такое «мгновенный результат»? Если говорить о деньгах: этим занимается бюджетный комитет Конгресса. Трамп — это не деньги, это политическая позиция, это дипломатия. С точки зрения хайпа, громких заявлений — да, результат будет. Но конкретные шаги зависят от того, как будут говорить другие люди, от механизмов украинской дипломатии. Это очень важная встреча с точки зрения определения позиций государств, знакомства их лидеров, направления, в котором мы будем двигаться, определения контуров дальнейшего взаимодействия.

— Оправдаются ли надежды на поток американских инвестиций в Украину?

— А вы можете назвать хотя бы одну страну за последние три года, где после встреч Трампа с их лидерами шли инвестиции? Привлечение американских денег не делается путем политических заявлений. Это делается бизнес-климатом, конкретными предложениями, изменением законов, в данном случае — украинских.

— Говорят, что США хотят обсудить политику Китая в отношении «украинской интеллектуальной собственности».

— Вероятно, будет обсуждаться кейс «Мотор-Сичи», кейс возможных в будущем сделок Китая по покупке украинских технологических предприятий. В этом случае мы опять оказываемся «на растяжке». Потому что в случае той же «Мотор-Сичи» — это чисто коммерческая сделка, когда негосударственное предприятие сменило собственника. Откуда этот собственник, если он не нарушал никаких законов, — не должно никого волновать. С точки зрения украинского законодательства, этот собственник чист и корректен. Возможный вопрос: как раньше Богуслаев получил во владение акции «Мотор-Сичи», — то это проблема в отношении к украинским чиновникам, к самому Богуслаеву, а не к добропорядочным владельцам, которым эти акции продали впоследствии.

— То есть тут опять-таки Америка пытается решить свои проблемы за счет Украины.

— Вот. Проблема тут в чем? Если США удастся проговорить эту ситуацию, мы можем на какое-то время затормозить эту сделку. Но в этом случае, не получив гарантий привлечения американских денег, мы получаем конфликт с китайцами и теряем возможности привлечения китайских денег. США используют нас в отношениях с Китаем, Трамп о «Мотор-Сичи» забудет уже через месяц, а мы будем иметь проблемы ближайшие несколько лет.

— Насколько реально использовать Украину в разборках Трамп — Байден?

— Один раз мы уже влезли. Да, Украина может добавить скандального оттенка во внутриамериканские разборки, может быть использована как одной, так и другой стороной в своих целях. Но Украина не тот игрок, который может влиять на процессы такого уровня. Нам пора научиться не лезть в политические разборки и процессы, на которые мы реально повлиять не можем и в результате которых — независимо от их исхода — мы оказываемся в позиции проигравшего. Умный человек, наступив на грабли один раз, учится на своем опыте. Очень надеюсь, что Украина поступит как умный человек и второй раз на грабли наступать не будет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в рамках визита в Нью-Йорк Владимир Зеленский встретился с представителями украинской диаспоры.

В МИД Украины заявили, что Зеленский проведет с Дональдом Трампом полноценную, а не минутную встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

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