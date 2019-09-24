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Боевики "ДНР" заявили о подготовке к новому обмену пленными: первые детали
Украину может ждать еще один обмен — на этот раз речь идет о тех пленниках, которых держат боевики на оккупированных территориях Донбасса. После многомесячного молчания боевики уже готовы к переговорам.
Называющая себя «омбудсменом» «ДНР» Дарья Морозова заявила, что они могут выдать Украине 50 пленных. Взамен же хотят получить 88 человек, местонахождение которых установлено, и еще ряд лиц, данные о которых сейчас проверяются.
Формулу обмена «50 на 88» обсуждали на последней встрече в Минске. Теперь боевики хотят письменных гарантий от Украины, что выданных боевикам лиц больше не будут искать и судить.
Напомним, с начала текущего года на встречах в Минске представители ОРДЛО наотрез отказывались обсуждать вопрос о обмене. В ОРДЛО настаивали, что диалог будет возможен только после смены украинской власти и новой делегации на переговорах.
По информации украинской стороны, в плену у боевиков «ДНР"-"ЛНР» находится как минимум 41 украинский военный. В целом в списке лиц, выдачи которых добивалась Украина, было 107 фамилий.
Тем временем, противоположная сторона требовала выдать им лиц, как уже осужденных, так и находящихся под следствием за терроризм на Донбассе. По некоторым сведениям, был в списках и боевик «ДНР» Роман Джумаев, который в Украине обвинялся в терроризме, но вышел из-под ареста и вскоре был застрелен неизвестными.
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