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«Будем управлять по понятиям, а не по вашим правилам»: из Минздрава начали выдавливать "команду Супрун"
Новая команда Минздрава добивается увольнения ряда сотрудников, которые пришли на работу в министерство, когда им руководила Ульяна Супрун. Об этом сообщает источник, близкий к министерству.
По его словам, 24 сентября стартует аудит всех служащих министерства, а двое руководителей директоратов Минздрава намерены уволится. Это гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко, которая победила в конкурсе на эту должность в начале 2018 года. А также гендиректор Директората медицинских услуг Оксана Сухорукова, которая победила на конкурсе на эту должность в ноябре 2018 года.
Другой источник, в самом Минздраве, рассказал, что Литовченко и Сухоруковой предложили написать заявления по собственному желанию. Сделал это якобы заместитель министра Михаил Загрийчук, сообщает LB.ua.
Ирина Литовченко подтвердила, что ей и Оксане Сухоруковой предложили написать заявление, она не видит со стороны нового руководства желания вести диалог на эту тему. Но Литовченко сказала, что писать заявление не будет.
В связи со сложившейся ситуацией государственные служащие Минздрава написали открытое письмо к премьер-министру Украины, в котором предъявляются претензии к Загрийчуку, который сейчас исполняет обязанности министра.
«И.о. министра Михаил Загрийчук в присутствии 50 сотрудников двух директоратов предлагает генеральным директорам покинуть свои должности добровольно, поскольку в команде не нужны государственные служащие, которые имеют собственную профессионально обоснованную позицию и высказывают ее в законный способ. В случае отказа нам обещают „найти способ от вас избавиться“», — говорится в письме.
Подписанты заявили, что Загрийчук заявил о планах управлять министерством «по понятиям, а не по вашим правилам».
«Украинцы имеют право знать, что действия руководства внутри министерства кардинально отличаются от того, что попадает в публичные заявления. В первый день работы руководство заявило, что продолжение реформы здравоохранения — приоритет и консолидированная позиция президента Украины, Верховной Рады Украины, правительства и Министерства здравоохранения. В реальности работа министерства фактически парализована последние 3,5 недели», — написала Литовченко в Facebook.
По ее словам, в настоящее время руководство Минздрава не подписывает документы о закупке и поставке лекарств для тяжелобольных пациентов, блокирует закупки машин экстренной медпомощи в пилотных регионах, приостановило процесс автономизации Института рака, Института сердца, Охматдета и Института детской кардиологии; блокирует нормативные акты и необходимые решения для нормальной работы Национальной службы здоровья, не утверждает реестр цен на лекарства из нацперечня.
Авторы письма просят премьер-министра Гончарука вмешаться в ситуацию и защитить команду министерства от политического давления.
О давлении на Сухорукову также сообщила в Facebook известный волонтер Леся Литвинова.
«Совершенно прогнозировано Оксане Сухоруковой предложили уволиться. Новая метла — это понятно. Она всегда сначала метет, а потом думает кем заменить-то. Но не менее прогнозировано практически весь директорат медуслуги решил, что им тоже теперь тут делать нечего. Что тоже вполне понятно — люди шли работать. На вполне понятные участки работы и доверяя друг другу. Смысла оставаться там, где правила игры не озвучены — мало», — написала она.
Как писали «ФАКТЫ», ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая анонсировала поездку по регионам Украины, во время которой будет инспектировать заведения здравоохранения. Причем о своем приезде она предупреждать медиков заранее не будет.
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