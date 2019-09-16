«Приеду лично»: глава Минздрава предупредила о внезапных проверках больниц в Украине

Политика

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая ранее заявила о личной готовности повышать рождаемость в Украине, анонсировала поездку по регионам Украины, во время которой будет инспектировать заведения здравоохранения. Причем о своем приезде она предупреждать медиков заранее не будет. Такое заявление министр сделала во время онлайн-конференции по защите прав пациентов, сообщает Укринформ.

«Мы будем планировать с нашими партнерами совместную деятельность и будем совершать визиты в заведения здравоохранения… Так что ждите нас по всей Украине», — предупредила Скалецкая.

По ее словам, поводом для инспекции может быть обращение пациентов, после которых у нее будут появляться вопросы к местной власти.

Напомним, сразу же после утверждения нового состава правительства Украины появились сведения о том, что министра здравоохранения Зоряну Скалецкую со временем на этом посту заменит нардеп от «Слуги народа» и основатель частной клиники «Борис» Михаил Радуцкий.



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