24.06 / 24.33 26.34 / 26.78
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Бывший муж Заворотнюк зарабатывает на ее болезни

17:48 24 сентября 2019 97
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Бывший муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф зарабатывает на ее болезни.

Как пишут российские СМИ, мужчина, который ранее рассказывал, что приехал в Москву попросить прощения у бывшей жены, на самом деле решил заработать.

По данным журналистов, Шварцкопф живет на окраине Магнитогорска в съемной хрущевке, требующей ремонта. Он работает на стройке и воспитывает дочь.

«Тянуть одному ребенка не просто, вот Шварцкопф и принял предложение приехать в столицу подзаработать рассказами о Заворотнюк. Ему оплатили билеты из Магнитогорска в Москву, отель и выдали приличный гонорар за рассказ о Насте», — пишет кп.ру.

Рассказывает Шварцкопф одну и ту же историю, которую и ранее продавал СМИ. Говорит, что якобы у Заворотнюк был выкидыш, но жена ее брата сообщила Олафу о том, что Анастасия сделала аборт.

Отметим, что сейчас Шварцкопфу платят хорошо. Телеканалы хотят получить информацию о Заворотнюк и предлагают большие деньги. Миллионы, правда, Олаф заработать не сможет, к бывшей жене его не пустит охрана. В клинике, где лечится Заворотнюк, даже медперсонал не может узнать о ее состоянии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер