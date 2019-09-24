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Бывший муж Заворотнюк зарабатывает на ее болезни
Бывший муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф зарабатывает на ее болезни.
Как пишут российские СМИ, мужчина, который ранее рассказывал, что приехал в Москву попросить прощения у бывшей жены, на самом деле решил заработать.
По данным журналистов, Шварцкопф живет на окраине Магнитогорска в съемной хрущевке, требующей ремонта. Он работает на стройке и воспитывает дочь.
«Тянуть одному ребенка не просто, вот Шварцкопф и принял предложение приехать в столицу подзаработать рассказами о Заворотнюк. Ему оплатили билеты из Магнитогорска в Москву, отель и выдали приличный гонорар за рассказ о Насте», — пишет кп.ру.
Рассказывает Шварцкопф одну и ту же историю, которую и ранее продавал СМИ. Говорит, что якобы у Заворотнюк был выкидыш, но жена ее брата сообщила Олафу о том, что Анастасия сделала аборт.
Отметим, что сейчас Шварцкопфу платят хорошо. Телеканалы хотят получить информацию о Заворотнюк и предлагают большие деньги. Миллионы, правда, Олаф заработать не сможет, к бывшей жене его не пустит охрана. В клинике, где лечится Заворотнюк, даже медперсонал не может узнать о ее состоянии.
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