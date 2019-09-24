Шоу-бизнес

Все засекретили: диагноз Заворотнюк скрывают даже от медперсонала

Диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, последняя стадия рака мозга, скрывают даже от персонала медицинского центра, где она проходит лечение.

«Все диагнозы засекречены. Мы тоже узнаем все новости из прессы», — рассказала сотрудница медцентра «Собеседнику».

Она отметила, что особенно настойчивые люди пытаются подкупить сотрудников больницы. И суммы предлагают немалые, но выведать ничего не удается.

По информации издания, Заворотнюк лежит в палате на подземном этаже, где находится Центр лучевой диагностики.

Туда попасть можно только с врачом, в лифте просто отсутствует нужная кнопка.

А на входе в центр поставили охрану, которая готова выбросить любого, кто поинтересуется самочувствием актрисы.

Напомним, ранее появилась информация о том, что дочери Заворотнюк предлагали 15 миллионов за интервью.

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