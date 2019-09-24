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Без мандата не останутся: у Зеленского определились с наказанием для кнопкодавов
В Верховной Раде наконец стал доступен для ознакомления новый законопроект о наказании за кнопкодавство. Уличенных в неперсональном голосовании депутатов предлагается не лишать мандата, а ограничиться штрафом. Законопроект должен стать альтернативой тому документу, который сейчас находится на рассмотрении в Конституционном суде.
Новый законопроект был внесен первым вице-спикером рады Русланом Стефанчуком. Представитель партии «Слуга народа» предлагает, чтобы несознательных депутатов, голосующих «за себя и за соседа», штрафовали на 51−75 тысяч гривен (три-пять тысяч необлагаемых минимов доходов). Кем будет определяться точная сумма штрафа, в законопроекте не уточняется.
Процедура привлечения депутата к ответственности выписана очень туманно. В теории за парламентариями должен следить Аппарат Верховной Рады, фиксируя на видео происходящее в зале. Выявив факт кнопкодавства, видеооператоры должны обратиться к председательствующему на заседании, а уже после этого спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков передаст материалы по нарушителю в Государственное бюро расследований.
Напомним, в президентской партии «Слуга народа» кнопкодавством уже отметились депутаты Сергей Литвиненко и Елена Копанчук. Компанию им составил самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...