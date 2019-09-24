- 19:33 Меган Маркл явилась на вечерний прием в старом платье, а в мечеть — с платком на голове и босиком
- 19:29 ВСУ потеряли еще одного бойца на Донбассе
- 19:21 Мощное землетрясение в Пакистане: сотни погибших и раненых
- 19:03 Без мандата не останутся: у Зеленского определились с наказанием для кнопкодавов
- 18:55 Украина – Сербия: онлайн-трансляция четвертьфинала ЧЕ по волейболу
- 18:54 Трогательная комедия «Глазами собаки» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 18:47 На всех энергетических рынках Украины действует аналог «Роттердам+», — СМИ
- 18:34 "Пусть помогает Европа": Трамп объяснил, почему заморозил помощь Украине
- 18:26 Пока я жива: Вера Брежнева напугала сеть неожиданным признанием
- 18:03 Денег не дадут: чего ждать Украине от встречи Зеленского с Трампом
- 17:58 В России начали подготовку к отключению от Интернета
- 17:56 Дочь Заворотнюк нарушила молчание
Мощное землетрясение в Пакистане: сотни погибших и раненых (фото, видео)
На севере Пакистана произошло мощное землетрясение силой 5,8 балла по шкале Рихтера. Число жертв уточняется: есть опасения, что счет может идти на сотни. Пока что подтверждена гибель 22 человек. Еще более 300 человек ранены.
Разрушено множество домов. Как сообщает, Reuters, на дорогах образовались трещины, в которые проваливались машины.
Road damage at Jehlum Pakistan due to earth quake #earthquake pic.twitter.com/mjfIQTba52
— Rizwan Buttar (@rizwanbuttar) September 24, 2019
Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Греции произошло землетрясение, вызвавшее панику у туристов и местных жителей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...