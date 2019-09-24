Мир

Мощное землетрясение в Пакистане: сотни погибших и раненых (фото, видео)

На севере Пакистана произошло мощное землетрясение силой 5,8 балла по шкале Рихтера. Число жертв уточняется: есть опасения, что счет может идти на сотни. Пока что подтверждена гибель 22 человек. Еще более 300 человек ранены.

Разрушено множество домов. Как сообщает, Reuters, на дорогах образовались трещины, в которые проваливались машины.

Road damage at Jehlum Pakistan due to earth quake #earthquake pic.twitter.com/mjfIQTba52 — Rizwan Buttar (@rizwanbuttar) September 24, 2019

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Греции произошло землетрясение, вызвавшее панику у туристов и местных жителей.

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