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Мир

Мощное землетрясение в Пакистане: сотни погибших и раненых (фото, видео)

19:21 24 сентября 2019 93
Трещины на дороге
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На севере Пакистана произошло мощное землетрясение силой 5,8 балла по шкале Рихтера. Число жертв уточняется: есть опасения, что счет может идти на сотни. Пока что подтверждена гибель 22 человек. Еще более 300 человек ранены.

Разрушено множество домов. Как сообщает, Reuters, на дорогах образовались трещины, в которые проваливались машины.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Греции произошло землетрясение, вызвавшее панику у туристов и местных жителей.

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