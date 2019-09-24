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ВСУ потеряли еще одного бойца на Донбассе
На Донбассе в районе Марьинки Донецкой области 24 сентября погиб военнослужащий ВСУ. Старший солдат Андрей Сторожук получил смертельное ранение, выполняя боевую задачу. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.
Военнослужащий погиб при снайперском обстреле украинских позиций. Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.
Винницкая облгосадминистрация уточнила, что погибшему бойцу было 27 лет. Родом Сторожук был из села Педосы Хмельницкого района. Там 26 сентября состоятся похороны. У военного остался дома двухлетний сын.
Напомним, 17 сентября на Донбассе погиб боец «Айдара», 25-летний Владислав Рой. 15 сентября на фронте при обстреле был смертельно ранен Михаил Цимбалистый из Тернопольской области.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...