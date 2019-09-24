Эхо скандала: на таможенников, пропустивших в Польшу бывшую жену Князева, завели дело

Происшествия

Государственное бюро расследований занялось делом о пересечении украинской границы Викторией Князевой — бывшей женой экс-начальника украинской полиции Сергея Князева. Женщина и трое ее спутников — двое украинцев и гражданин Хорватии — пересекли границу с крупной суммой наличных (650 тыс. евро). Украинскую границу группа проехала без проблем, а в Польше компаньонов остановили и потребовали документы.

Теперь ГБР займется проверкой Львовской таможни и конкретно работников таможенного поста «Рава-Русская». В бюро подозревают, что таможенники халатно отнеслись к обязанностям, и 650 тыс. евро в итоге были вывезены без декларирования.

Напомним, Сергей Князев объявил, что уволился из Нацполиции 24 сентября. Слухи о том, что решение об отставке принято, появились еще до «пограничного скандала». Комментируя историю на границе, Князев заявил, что вывозимые деньги были задекларированы, везла наличные не его экс-супруга, а один из ее компаньонов. Более того, после получения дополнительных подтверждающих документов о законности происхождения средств польские таможенники сняли все вопросы к украинцам.

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