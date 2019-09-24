Жуткая трагедия в Днепре: 15-летняя девочка покалечилась, упав в шахту лифта (видео)

Происшествия

Во вторник, 24 сентября, в Днепре в многоэтажке на улице Дементьева девочка упала в шахту лифта.

С места происшествия с переломами и многочисленными ушибами ее забрала скорая помощь, пишет «Информатор».

По предварительной информации, основанной на словах сотрудников полиции и очевидцев, три девочки заходили в лифт на первом этаже.

Когда две зашли, дверь начала закрываться и уже практически закрылась, когда они решили открыть ее и придерживать, чтобы их подруга проскочила внутрь. В этот момент лифт поехал вверх, вследствие чего девочка 2004 года рождения, упала в шахту.

На крик детей сразу же выбежали жильцы дома, которые и вызвали наряд полиции. Через несколько минут приехали и спасатели. Патрульные спрыгнули в шахту лифта, подняли пострадавшую и помогли положить на носилки. Медики оказали ей первую помощь на месте, после чего госпитализировали в областную больницу на Космической.

Предварительно, из травм у нее — перелом ноги в нескольких местах, глубокие раны на лице, ссадины и ушибы. Была в сознании. Сейчас на месте работают правоохранители, которые и выясняют все детали инцидента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе в Днепре в многоэтажном доме по улице Гладкова, 43, упал лифт с пассажиркой. Инцидент произошел утром, когда в подъезде много людей — все идут на работу. Тем не менее, никто из соседей не озаботился судьбой женщины, и не предложил ей помощь.

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