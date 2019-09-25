24.05 / 24.33 26.33 / 26.78
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Любители осеннего экстрима: на пляжах Кирилловки снова появились отдыхающие (видео)

4:23 25 сентября 2019 13
Кирилловка
Инф. «ФАКТОВ»

В середине сентября побережье Азовского моря опустело, так как в регионе значительно похолодало. Столбик термометра днем едва поднимается до 20 градусов, а вода в открытых водоемах остыла до +17. Об этом пишет РИА «Мелитополь».

Казалось бы, если и думать об отдыхе у моря, то только в теплых краях, где лето еще не кончилось.

Но есть люди, которые имеют другое мнение и с удовольствием проводят время на побережье Кирилловки.

«На центральном пляже курортного поселка сегодня относительно многолюдно — отдыхающие загорают под лучами сентябрьского солнца и дышат морским воздухом. Есть отдыхающие и на Бирючем, и на Федотовой косе, а вот центры развлечений и аквапарк опустели полностью»,— говорится в сообщении.

Напомним, что помимо «экстремалов» в Кирилловку сейчас потянулись рыбаки, приехавших попытать удачи в ловле пиленгаса.

Кроме того, море в сентябре радует своей чистотой и покоем: прозрачные волны не спеша набегают на берег, играя свою неторопливую мелодию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в скором времени в Кирилловке начнется масштабное строительство: норвежская компания NBT инвестирует дополнительно 1,1 млрд евро в самую крупную в Европе береговую ветроэлектростанцию Zophia, которая будет находиться на территориях Акимовской и Кирилловской громад. Поэтому перебоев со светом не предвидится.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер