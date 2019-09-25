Любители осеннего экстрима: на пляжах Кирилловки снова появились отдыхающие (видео)

Украина

В середине сентября побережье Азовского моря опустело, так как в регионе значительно похолодало. Столбик термометра днем едва поднимается до 20 градусов, а вода в открытых водоемах остыла до +17. Об этом пишет РИА «Мелитополь».

Казалось бы, если и думать об отдыхе у моря, то только в теплых краях, где лето еще не кончилось.

Но есть люди, которые имеют другое мнение и с удовольствием проводят время на побережье Кирилловки.

«На центральном пляже курортного поселка сегодня относительно многолюдно — отдыхающие загорают под лучами сентябрьского солнца и дышат морским воздухом. Есть отдыхающие и на Бирючем, и на Федотовой косе, а вот центры развлечений и аквапарк опустели полностью»,— говорится в сообщении.

Напомним, что помимо «экстремалов» в Кирилловку сейчас потянулись рыбаки, приехавших попытать удачи в ловле пиленгаса.

Кроме того, море в сентябре радует своей чистотой и покоем: прозрачные волны не спеша набегают на берег, играя свою неторопливую мелодию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в скором времени в Кирилловке начнется масштабное строительство: норвежская компания NBT инвестирует дополнительно 1,1 млрд евро в самую крупную в Европе береговую ветроэлектростанцию Zophia, которая будет находиться на территориях Акимовской и Кирилловской громад. Поэтому перебоев со светом не предвидится.

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