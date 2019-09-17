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Пляжи опустели: в сети показали, как выглядит Федотова коса в Кирилловке в середине сентября (видео)
В середине сентября побережье Азовского моря опустело. И если в центре Кирилловки еще есть отдыхающие, которые проводят здесь бархатный сезон, то на косах практически безлюдно. Об этом пишет РИА Мелитополь.
«Зато море радует своей чистотой и покоем. Прозрачные волны не спеша набегают на берег, кое-где стоят машины рыбаков, приехавших попытать удачи в ловле пиленгаса», — говорится в сообщении.
Как выглядит Федотова коса 16 сентября показали на видео.
При этом приход осень, к сожалению, не обходится без грустных моментов: совсем недавно на популярном курорте обнаружили мертвого дельфина, которого прибило к берегу.
Ранее погибших млекопитающих — обнаруживали в Приморске и также в Кирилловке. Все меньше в море остается медуз, которые вскоре отойдут на большие глубины.
Между тем в центре курортного поселка, как писали «ФАКТЫ», туристов по-прежнему хватает. На улицах поселка по-прежнему можно встретить бойких торговцев вкусностями, люди активно пользуются водными аттракционами. Кроме того, в Кирилловке появились довольно необычные курортники: любители изысканного отдыха стали прилетать на курорт на вертолетах. К тому же вместо полчищ туристов в небе поселка начали появляться объекты, похожие на НЛО.
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