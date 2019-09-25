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Заворотнюк стараются не вспоминать: стала известна причина «нелюбви» ялтинцев к актрисе
Экс-сотрудник администрации оккупированной ныне Ялты рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, сейчас находится в тяжелом состоянии в одной из московских клиник, где лечится от рака мозга, поступила много лет назад очень некрасиво, когда жила в этом городе.
Об этом пишет «Комсомольская правда».
Дело в том, что она при помощи местной администрации открыла в городе каток. Звезда планировала делать шоу со своим супругом фигуристом Петром Чернышевым. Инвесторы вложили в него космическую сумму — 2,5 миллиона долларов.
Но вскоре стало понятно, что на содержание катка требуются огромные деньги. Каток требовал колоссальных энергозатрат.
В итоге каток закрыли. Кроме того, звезду «Моей прекрасной няня» заставили платить 40 тысяч долларов. Ледовое сооружение нанесло вред крымской экологии. В воды Черного моря сливался вредный фреон.
Между тем вскоре Анастасия Заворотнюк уехала из Ялты, а по долгам пришлось платить тогдашнему депутату ялтинского горсовета Дарию Таранпею, который, как здесь считают, был очарован актрисой.
«Наша мэрия еще долго отмывалась от этого скандала, и с тех пор имя Заворотнюк здесь стараются вслух не произносить», — заметил экс-сотрудник администрации Ялты, слова которого приводит издание.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известны телеведущий Юрий Николаев раскритиковал директоров Анастасии Заворотнюк и всех, кто распространяет неправдивые слухи о ее состоянии.
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