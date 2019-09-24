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Болезнь Заворотнюк: известный телеведущий обрушился с критикой на директоров актрисы
К директорам Анастасии Заворотнюк «есть вопросы». Об этом заявил в интервью «Комсомольской правде» друг актрисы — телеведущий Юрий Николаев.
«У меня вопросы к каждому, кто выкладывал в интернете свое видение ситуации», — заявил телеведущий, добавив, что имеет вопросы и к директорам Заворотнюк, заверявшим, что у нее «нет проблемы».
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«Что там на самом деле происходит — не понятно», — отметил Юрий Николаев.
Он подчеркнул, что не хочет «усугублять» и говорить о состоянии актрисы, ничего о нем не зная. Среди тех, кто так делает, телеведущий упомянул Андрея Разина и Станислава Садальского.
Ранее СМИ писали, что актриса больна раком мозга, у нее отек, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она частично парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
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На прошлой неделе пресса сообщала, что Заворотнюк вышла из комы и критического состояния, самостоятельно дышит, переведена в обычную палату. В то же время вчера появились сообщения о том, что опухоль признана неоперабельной, а состояние артистки стабильно тяжелое.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,. 23-летняя дочь Анастасии Анна опубликовала на своей странице в странице в Instagram пост, в котором опровергла информацию в СМИ о ее семье.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!