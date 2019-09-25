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«Чтобы грим не съехал в трусы»: стилист Заворотнюк рассказал о странностях в поведении актрисы перед болезнью

Стилист актрисы Анастасии Заворотнюк Дмитрий Орлов рассказал о графике работы актрисы до болезни, а также об особенностях в ее поведении, которые были вызваны стремлением хорошо выглядеть.

Об этом шла речь в его интервью РИА ФАН.

По словам мужчины, у артистки катастрофически не хватало свободного времени.

Орлов сделал заявление, комментируя слухи о том, что причиной заболевания Заворотнюк могли стать омолаживающие процедуры, предусматривающие введение в организм стволовых клеток. Стилист предположил, что Заворотнюк могла решиться на инновационные методы омоложения, поскольку в последнее время у звезды был плотный рабочий график, и не оставалось времени на себя. Однако Орлов отметил, что ни разу не слышал от актрисы о стволовых клетках.

«Учитывая, что она мне много всего рассказывала, о стволовых клетках речь не заходила ни разу», — заявил стилист.

По его словам, Заворотнюк пользовалась только безопасной косметикой всемирно известных брендов. Были случаи, когда артистка приезжала на съёмки в коллагеновый маске, объясняя свой поступок желанием, чтобы в конце рабочего дня «грим не съехал в трусы», вспомнил Орлов.

Ранее СМИ сообщали, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга. Врачи были вынуждены ввести пациентку в медикаментозную кому и приостановить интенсивное лечение, поскольку ее состояние стремительно ухудшалось.

Известная российская телеведущая Елена Малышева предположила, что причиной развития онкологического заболевания могла стать попытка Заворотнюк омолодиться при помощи стволовых клеток. По другой версии, к раку могло привести МРТ головного мозга, которое актриса делала за год до беременности.

В то же время Анастасия Волочкова в эфире НТВ высказала предположение о том, что заболевание Заворотнюк может быть связано с проведением актрисой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Артистка отметила, что существует «какая-то статистика», согласно которой ЭКО несёт опасность для женщин, желающих забеременеть. При этом Волочкова подчеркнула, что на развитие заболевания мог повлиять и возраст Заворотнюк (48 лет — прим. ред.).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный советский и российский телеведущий Юрий Николаев заявил о «наличии вопросов» к директорам актрисы и к каждому, кто выкладывал в интернете свое видение ситуации с болезней актрисы и заверял, что у нее «нет проблем».

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