- 09:35 Приехали грабить дом на такси: под Николаевом фермер сумел дать отпор наглым бандитам
- 09:23 Четыре поколения семьи собрались на 93-летие бывшей тещи Дональда Трампа
- 09:21 Появилось видео крупного пожара в Донецке
- 09:20 Цена правды: в сеть выложили трейлер мощного фильма про Голодомор
- 08:46 Свитолина обыграла на турнире в Китае опытную россиянку
- 08:45 Разница в росте не помеха: сеть умилила дружба собаки с лошадью
- 08:39 Украина едва не сотворила мегасенсацию на чемпионате Европы по волейболу: видеообзор матча 1/4 финала
- 08:35 Обгонял фуры по обочине: наглый маршрутчик в Киеве довел пассажиров до слез
- 08:20 Полнеба в дыму: в Донецке горит склад в районе ж/д вокзала
- 08:06 Где смотреть онлайн «Мариуполь» — «Динамо»: расписание трансляций матча УПЛ
- 08:02 Позвонил боец: «Прощаюсь с жизнью…» Чтобы его спасти, я пять часов провисела с ним на телефоне
- 07:59 В Житомире трогательно попрощались с погибшими в жуткой аварии на трассе Киев-Чоп
Появилось видео крупного пожара в Донецке
В сети опубликовали видео пожара в оккупированном Донецке. Пожар произошел в районе вокзала. Видео опубликовал блогер Денис Казанский в Twitter.
Утро в Донецке. Ярко pic.twitter.com/Uxt1yHf7VG— Денис Казанський (@den_kazansky) September 25, 2019
Блогер Necro Mancer пишет, что пожар охватил склад боеприпасов.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!
#Донецк, 25/09/19, пожар на складе боеприпасов с комментариями аборигенов (полное видео https://t.co/vNhSLwKRFV) pic.twitter.com/7fJsNb4C61— Necro Mancer (@666_mancer) September 25, 2019
«Донецк, 25/09/19, пожар на складе боеприпасов с комментариями аборигенов», — пишет он.
#Донецк, Куйбышевский р-н, 7−12 25/09/19, пожар на складе боеприпасов, задорно рвётся https://t.co/Gov85LrlPh pic.twitter.com/AoPMF4Lko1— Necro Mancer (@666_mancer) September 25, 2019
Как писали «ФАКТЫ», ранним утром 25 сентября полнеба в Куйбышевском районе оккупированного Донецка заволокло черным дымом. Люди слышали звуки «бахов».
Ранее в сети опубликовал свежие фото и видео из оккупированного Донецка. Житель бывшей столицы Донбасса с ником Виконста показал, как выглядят окраины города, в частности, один из наиболее пострадавших от войны Петровский район. Блогер отмечает, что в этой части города на улицах пусто, много забитых окон в домах, довольно много поврежденных зданий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.