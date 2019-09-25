Появилось видео крупного пожара в Донецке

Происшествия

В сети опубликовали видео пожара в оккупированном Донецке. Пожар произошел в районе вокзала. Видео опубликовал блогер Денис Казанский в Twitter.

Утро в Донецке. Ярко pic.twitter.com/Uxt1yHf7VG — Денис Казанський (@den_kazansky) September 25, 2019

Блогер Necro Mancer пишет, что пожар охватил склад боеприпасов.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

«Донецк, 25/09/19, пожар на складе боеприпасов с комментариями аборигенов», — пишет он.

Как писали «ФАКТЫ», ранним утром 25 сентября полнеба в Куйбышевском районе оккупированного Донецка заволокло черным дымом. Люди слышали звуки «бахов».

Ранее в сети опубликовал свежие фото и видео из оккупированного Донецка. Житель бывшей столицы Донбасса с ником Виконста показал, как выглядят окраины города, в частности, один из наиболее пострадавших от войны Петровский район. Блогер отмечает, что в этой части города на улицах пусто, много забитых окон в домах, довольно много поврежденных зданий.

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