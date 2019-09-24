Украина

Как в фильме про апокалипсис: в сети появились свежие фото и видео Донецка

В сети опубликовал свежие фото и видео из оккупированного Донецка.

Житель бывшей столицы Донбасса с ником Виконста показал, как выглядят окраины города, в частности, один из наиболее пострадавших от войны Петровский район.

Блогер отмечает, что в этой части города на улицах пусто, много забитых окон в домах, довольно много поврежденных зданий.

«Донецк — город контрастов! Блеск и… Трудовские. Окраина сегодня! Сегодня покажу Вам реальный Донецк, Петровский район, Жилпощадка, Трудовские — это западная окраина города», — пишет Виконста.

Ранее «ФАКТЫ» показывали фото вечернего Донецка незадолго до наступления комендантского часа.

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