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Как в фильме про апокалипсис: в сети появились свежие фото и видео Донецка
В сети опубликовал свежие фото и видео из оккупированного Донецка.
Житель бывшей столицы Донбасса с ником Виконста показал, как выглядят окраины города, в частности, один из наиболее пострадавших от войны Петровский район.
Блогер отмечает, что в этой части города на улицах пусто, много забитых окон в домах, довольно много поврежденных зданий.
«Донецк — город контрастов! Блеск и… Трудовские. Окраина сегодня! Сегодня покажу Вам реальный Донецк, Петровский район, Жилпощадка, Трудовские — это западная окраина города», — пишет Виконста.
Ранее «ФАКТЫ» показывали фото вечернего Донецка незадолго до наступления комендантского часа.
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