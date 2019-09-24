24.10 / 24.38 26.40 / 26.84
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Как в фильме про апокалипсис: в сети появились свежие фото и видео Донецка

9:34 24 сентября 2019 571
Донецк
Инф. «ФАКТОВ»

В сети опубликовал свежие фото и видео из оккупированного Донецка.

Житель бывшей столицы Донбасса с ником Виконста показал, как выглядят окраины города, в частности, один из наиболее пострадавших от войны Петровский район.

Блогер отмечает, что в этой части города на улицах пусто, много забитых окон в домах, довольно много поврежденных зданий.

«Донецк — город контрастов! Блеск и… Трудовские. Окраина сегодня! Сегодня покажу Вам реальный Донецк, Петровский район, Жилпощадка, Трудовские — это западная окраина города», — пишет Виконста.

Ранее «ФАКТЫ» показывали фото вечернего Донецка незадолго до наступления комендантского часа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер