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- 09:23 Четыре поколения семьи собрались на 93-летие бывшей тещи Дональда Трампа
Четыре поколения семьи собрались на 93-летие бывшей тещи Дональда Трампа (фото)
Четыре поколения представителей семейства собрались на обед в Нью-Йорке, устроенный в честь 93-летия бывшей тещи действующего президента США — Мари Зельничковой.
Мари — мать первой жены Дональда Трампа Иваны Трамп. Бизнес-леди и бывшая модель Ивана родилась в Чехословакии в 1949 году в семье Милоша Зельничека (который умер в 1990 году в результате сердечного приступа) и Мари Зельничковой. В 1971 году Ивана фиктивно вышла замуж за гражданина Австрии, чтобы покинуть социалистическую Чехословакию. А вскоре перебралась в Канаду. В 1976 году она познакомилась в Нью-Йорке с бизнесменом Дональдом Трампом и уже год спустя они поженились. В браке у супругов родилось трое детей — Дональд-старший, Иванка и Эрик. Расстались мистер и миссис Трамп в 1992-м году. После развода с Трампом Ивана, сохранившая фамилию второго мужа, еще дважды выходила замуж и разводилась.
Как сообщает Daily Mail, на дне рождения Мари Зельничковой присутствовали сама Ивана, все ее дети от Трампа и одна из внучек. Так, Дональд-младший заботливо толкал инвалидное кресло бабушки. На обед пришла его бывшая жена-модель Ванесса Хейдон, с которой он после разрыва сохранил дружеские отношения. С Ванессой и Дональдом была их пятилетняя дочь Хлое (всего у экс-супругов пятеро детей).
На бабушкин праздник приехал также Эрик Трамп, который был без своей супруги Лары, родившей в прошлом месяце своего второго ребенка.
Звездой вечера стала 37-летняя Иванка Трамп, которая нарядилась в элегантный брючный костюм кремового цвета и ворковала над бабушкой.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Иванка Трамп одолжила у своей матери Иваны платье 28-летней давности.
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