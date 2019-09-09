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Лолита рассказала, как разделит имущество с мужем
Популярная певица Лолита Милявская, которая разводится с молодым мужем Дмитрием Ивановым, рассказала, как они будут делить имущество. Артистка надеется, что все пройдет цивилизованно, а не как в предыдущих браках. Совместные годы с Дмитрием звезда называет самыми счастливыми в ее жизни. И говорит, что их браком руководил уж точно не меркантильный интерес.
С Дмитрием они сразу же после свадьбы заключили брачный контракт, в котором все четко распределено. Как стало известно, его главным условием является то, что каждый из супругов остается с тем, что заработал. Никто из бывших супругов не может претендовать на имущество друг друга.
«По условиям брачного договора мы возвращаемся к тому, что у него было до брака. Имущество остается за его хозяином. Исключение — это официально сделанные подарки», — рассказала Лолита.
Она объяснила, что на такой шаг пошла после неудачных предыдущих отношений.
«Я в сожительстве с одним из мужей потеряла очень много денег. Просто из-за того, что у меня не было брачного контракта. Он их украл», — призналась певица. Но уточнять имя нерадивого супруга не стала.
Известно, что она владеет квартирой в Москве, дачей в Подмосковье и домом в Болгарии.
Лолита не скрывает, что болезненно переживает развод с Дмитрием, с которым прожила в браке 9 лет. Она не смогла сдержать эмоций — расплакалась во время репетиции на «Новой волне». За подругу вступилась певица Анжелика Варум. Она призвала потенциальных ухажеров Милявской не причинять ей боль. В противном случае обещала пристрелить лично.
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