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Здесь я – никто: первый тренер Усика сделал откровенное признание о работе в Крыму (фото)
Первый тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (16 побед, 12 из них — нокаутом) Сергей Лапин перед дебютом своего подопечного в супертяжелом дивизионе поделился своими ожиданиями и перспективами Александра в новой для себя весовой категории.
«Я считаю, что Усик вполне сможет конкурировать с ведущими бойцами в хэвивейте. И на это есть веская причина. Саша — скоростной боксер. Если он умудрялся в скорости обыгрывать тяжеловесов, то супертяжей, которые и так уступают в этой скорости, он будет обыгрывать вообще без проблем», — поведал свои мысли Сергей Юрьевич порталу MMABoxing.
При этом сам тренер, несмотря на успешную работу с детьми и воспитанных чемпионов, остается невостребованным. «Честно говоря, предложений от топовых боксеров мирового бокса мне не поступало. Даже здесь, в Крыму, я — никто. Хотя воспитал трех олимпийцев: Сергея Доценко, Александра Усика и Батыра Ахмедова. Но мы потихоньку, шаг за шагом, продолжает работать и двигаться дальше. Так уж у нас все устроено», — посетовал специалист.
Напомним, свой дебютный бой в супертяжелом дивизионе на профессиональном ринге Усик проведет 15 октября, когда встретится в Чикаго с голландцем Тайроном Спонгом.
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ МЕЖДУ УСИКОМ И СПОНГОМ.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик уже боксировал и побеждал в супертяжелом дивизионе, выступая в январе 2013-го за «Украинских атаманов».
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