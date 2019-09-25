23.95 / 24.24 26.23 / 26.68
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Вампиры и много крови: The Hardkiss поразили готическим клипом (видео)

11:10 25 сентября 2019 94
Санина
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская группа The Hardkiss презентовала песню «Жива» — первый сингл будущего альбома, который увидит свет в 2021 году. Также группа презентовала готический клип к песне.

В клипе много крови, влюбленные вампиры и их жертвы.

«Мы сразу поняли, что это будет вампирская история. История-метафора о мужчине и женщине, которую захватывает страсть и делает такой опасной. Но она другая, она ищет и находит тепло в себе. Она меняется», — рассказал режиссер Mitti Misura.

Сам клип снимали в конце августа в Киеве, а именно — на ипподроме и Русановской набережной.

Юлия Санина отмечает, что кровь в ее клипах появилась впервые. А на съемках даже произошло ЧП — на певице загорелось платье. «Но все хорошо, я Жива», — подчеркнула певица.

Поклонники группы пишут, что клип получился — «круче всех фильмов о вампирах».

Санина

Напомним, ранее The Hardkiss представили клип на песню «Сердце».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер