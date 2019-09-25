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- 11:10 Вампиры и много крови: The Hardkiss поразили готическим клипом
Вампиры и много крови: The Hardkiss поразили готическим клипом (видео)
Популярная украинская группа The Hardkiss презентовала песню «Жива» — первый сингл будущего альбома, который увидит свет в 2021 году. Также группа презентовала готический клип к песне.
В клипе много крови, влюбленные вампиры и их жертвы.
«Мы сразу поняли, что это будет вампирская история. История-метафора о мужчине и женщине, которую захватывает страсть и делает такой опасной. Но она другая, она ищет и находит тепло в себе. Она меняется», — рассказал режиссер Mitti Misura.
Сам клип снимали в конце августа в Киеве, а именно — на ипподроме и Русановской набережной.
Юлия Санина отмечает, что кровь в ее клипах появилась впервые. А на съемках даже произошло ЧП — на певице загорелось платье. «Но все хорошо, я Жива», — подчеркнула певица.
Поклонники группы пишут, что клип получился — «круче всех фильмов о вампирах».
Напомним, ранее The Hardkiss представили клип на песню «Сердце».
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