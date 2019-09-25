У Зеленского задумали новый переезд: все министерства сводят в одно здание

Политика

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что до конца года планирует централизовать в Кабмине все что может, и уже договорился с Министерством цифровой трансформации о совместной работе двух департаментов. Об этом он написал в Facebook.

«На этой неделе мы договорились с Министерством цифровой трансформации, что они не будут набирать людей в два департамента (кадры и бухгалтерия), а будут „аутсорсить“ ресурсы Секретариата. Я хочу к концу следующего года централизовать все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе. Причем я уверен, что в этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов», — написал министр.

По словам Дубилета, при такой централизации все министерства могут занять одно здание.

«Само собой, чтобы эффективно все централизовать многие функции нужно упростить и перевести в электронную форму (ответ на вопрос „А как же мы будем документы носить?“). Так, глядишь, все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву», — написал он.

Министр уверен, что сейчас в министерствах есть множество функций, которые дублируются между собой: бухгалтерия, базовое ИТ, документооборот и многое другое. Поэтому большинство сотрудников министерств занимается не формированием или реализацией политики, а поддерживающими функциями.

Всего в КМУ насчитали 19 таких направлений. Дубилет считает, что до последнего времени министры часто пытались отгородиться друг от друга стенами в прямом и переносном смысле, а не работать, как одна команда.

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