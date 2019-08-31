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Богдан подтвердил, что Офиса президента в Украинском доме не будет
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан признался, что вариантов переезда с Офиса № 1 с улицы Банковой пока нет. Об этом он рассказал в интервью телеканалу 1+1.
При этом он назвал «абсолютно логичной» инструкцию переезда в Украинский дом с размещением в сегодняшнем здании на Банковой музея.
«Но там действительно много проблемных вопросов. Ремонтные работы, плюс все эти секретности, связи, безопасности», — сказал он.
Напомним, ранее то, что переезд президентского Офиса в Украинский дом отменяется, подтвердил народный депутат от «Слуги народа» Иван Юнаков. По его словам, после того, как идея с «Украинским домом» оказалась провальной, обсуждается перенос рабочего места Зеленского и его Офиса в новый правительственный квартал на левом берегу Киева.
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