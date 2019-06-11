Неожиданно: резиденцией Зеленского может стать Украинский дом

Украина

Администрация президента рассматривает возможность переезда в Украинский дом. Об этом сообщила журналистка, сотрудница Музея истории города Киева Катерина Липа в Facebook.

«Президент хочет переместить свою администрацию в Украинский дом. При чем, забрать этажа Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля „Киевские солисты“, а рынок на нижних этажах оставить… », — написала Липа.

О таком варианте стало известно, когда в Украинский дом пришли представители архитектурного бюро 33BY и начали что-то фотографировали из окна.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии LB. UA сказала, что АП хотят перенести подальше от центра и что «Украинский дом» под заданные критерии не подходит. Однако позже она подтвердила, что такой вариант действительно рассматривается.

В архитектурном бюро, в свою очередь, заявили, что они «предоставляют консультации» и «комментировать пока нечего».

Со своей стороны, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд призвал Администрацию президента не переезжать в Украинский дом. Он считает, что там должен появиться музей современного искусства.

«Бывший музей ленина — единственное в центре столицы большое здание, построенное с учетом музейных требований к климат-контролю, контролю влажности, безопасности. Оборудование там, конечно, допотопное, но его можно легко заменить на современное. Господин президент, отдайте Украинский дом под этот музей — станете нашим Помпиду. Центр Помпиду — главное, что сохранило в истории имя второго президента Пятой французской республики. Хорошая инвестиция в вечность», — написал Ройтбурд на странице в социальной сети.

Напомним, что еще одним возможным местом для переезда АП называли конгрессно-выставочный центр Парковый, известный как «вертолетная площадка Януковича».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко заявил, что команда новоизбранного президента Владимира Зеленского не оставляет идею переезда его офиса с Банковой и в настоящее время прорабатывает два варианта переезда. По его словам, для осуществления переезда необходимо решить несколько важных проблем, среди которых самым главным является обеспечение секретности передачи данных и их хранения. Тем не менее он подчеркнул, что переезд обязательно состоится уже в 2019 году.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter