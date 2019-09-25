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Россия предложила Украине обнулить многомиллиардный долг Москвы: что произошло
Российская сторона продолжает настаивать на мировом соглашении в рамках спора в Стокгольмском арбитражном суде между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом». Как известно, разбирательство выиграла Украина, и Москва обязана выплатить почти 3 млрд долларов.
Российская сторона настаивает на соглашении по «нулевому варианту», об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
«Это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов», — утверждает российский чиновник. Предложение от Москвы «простить» долг поступило после проведения трехсторонних консультаций по газу, в которых участвовали Украина, Еврокомиссия и Россия.
Как сообщалось ранее, «Газпром» пытается заключить с Украиной краткосрочный контракт на транзит энергоносителей — это позволит ему наладить обходные маршруты. Несмотря на поражение в Стокгольмском арбитраже, Россия не выплачивает долг.
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