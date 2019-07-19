Украина

Придется платить: суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили жалобы "Газпрома" на "Нафтогаз"

Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отклонил жалобу «Газпрома» подтвердил свои полномочия в деле о признании и принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов. Такое решение суд принял 8 июля. Напомним, ранее суд в Лондоне заморозил 145 млн долларов дивидендов Nord Stream по иску «Нафтогаза».

В тот же день решение в пользу «Нафтогаза» принял Окружной суд Люксембурга. Он подтвердил законность арестов имущества российского монополиста на территории этой страны в рамках принудительного выполнения решения Стокгольмского арбитража, отмечает пресс-служба украинской компании.

Напомним, ранее финансовый директор «Нафтогаза» заявил, что «Газпром» не предлагал «Нафтогазу Украины» заключить мировые соглашения, а только настаивает на отмене обязательств по решениям международных арбитражей.

Что касается транзита газа по территории Украины, то в «Нафтогазе» считают, что Россия больше заинтересована в продаже Украине своего газа по высоким ценам, чем в его транзите в Европу через украинскую ГТС.

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